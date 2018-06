Robi Vilijams srednji prst pokazao Britancima?

Nepriličan gest britanskog muzičara Robija Vilijamsa na otvaranju Svjetskog prvenstva u fudbalu mogao je da bude upućen britanskim tabloidima ili političarima, pjevač nije želio da uvredi rusku publiku, smatra šef koncertne agencije TCI Eduard Ratnikov.

U četvrtak je Vilijams pokazao srednji prst pred kamerom tokom televizijskog prenosa otvaranja Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Britanski pjevač je izmijenio tekst svoje pesme "Rock DJ", otpjevavši "učinio sam to besplatno".

"Mislim, a čak sam i uvjeren, da je ovaj Robijev gest bio upućen britanskim tabloidima, jer on ima svoje mišljenje koje se razlikuje od mišljenja engleske štampe o Rusiji i o onome što se događa u svijetu. Gest se najvjerovatnije odnosio na britanske medije ili na Terezu Mej ili Borisa Džonsona, varijanti je mnogo", smatra Ratnikov.

​Prema njegovim riječima, Vilijamsov gest je pomalo buntovan, ali nikako ne vrijeđa Rusiju ili rusku publiku.

The #WorldCup this year is awesome already pic.twitter.com/iJuOw6A8T5