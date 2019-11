Roditelji brutalno zlostavljali dječaka, doktori mu morali amputirati noge

Paula Adgel (52), majka osmoro djece, i njen suprug Mark usvojili su sada petogodišnjeg Tonija dok je još bio beba nakon što su ga biološki roditelji toliko zlostavljali da su mu doktori morali amputirati obje noge.

Oba roditelja su sada u zatvoru, služe kaznu od deset godina. Ali, Paula i Mark s tim nisu zadovoljni, vode kampanje za povećanje kazni u Velikoj Britaniji u slučaju zlostavljanja djece te su već takozvani "Tonijev zakon" predstavili parlamentu, piše "Sky News".

Paula Hadgel opisala je trenutak kada je prvi put vidjela Tonija.

"Socijalni radnik me 2015. pitao hoću li posjetiti četvoromjesečnu bebu u bolnici kojoj su polomljeni udovi. Pomislila sam: 'To nije problem, prelomi zarastaju'. Kada sam došla u bolnicu i vidjela to sićušno dijete, medicinska sestra mi je pokazala njegovu istoriju bolesti i rekla da će mu trebati doživotna njega", rekla je.

"Ispričala mi je da su u periodu od pet nedjelja djetetu slomljeni svi udovi, da su mu dislocirani članak i nožni prsti, da ima višestruke prelome, te da čitavih deset dana nije imao medicinsku pomoć", dodala je ona.

Ispričala je da je dobio sepsu i da su mu počeli otkazivati unutrašnji organi.

"Završio je na aparatima. Da se ljekari nisu toliko trudili oko njega, ne bi preživio. Odveli smo ga kući. Za nedjelju dana je počeo da se smije", ispričala je Hadgel.

Istakla je kako je nezadovoljna kaznom koju su dobili njegovi biološki roditelji počela da promoviše ideju za povećanje kazne u slučaju zlostavljanja djece.

Rekla je da su ona i njen suprug ove godine otišli u parlament gdje je njihov predstavnik predao 12.000 potpisa za kampanju koja poziva na strože kazne.

"Dosad smo se sastali s raznim advokatima, okružnim tužilaštvom. Ne namjeravamo odustati", zaključila je ona, prenosi "Index.hr".