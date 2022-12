Rogozin nakon ranjavanja: Procurila informacija o mjestu sastanka

MOSKVA - Bivši direktor Ruskosmosa Dmitrij Rogozin, koji je ranjen u napadu ukrajinske vojske u Donjecku, izjavio je da mu je iznad desne lopatice ušao metalni fragment dimenzija tri puta četiri milimetra i da mu predstoji operacija.

Rogozin smatra da je procurila informacija o mjestu gdje je imao sastanak sa uskim krugom ljudi u Donjecku, prenosi Srna.

On je na svom "Telegram" kanalu napisao da je sinoć imao radni sastanak sa uskim krugom ljudi u mirnom okruženju, da su u tom hotelu živjeli posljednjih mjeseci i da protivnik nijednom do tada nije granatirao to mjesto.

"Neko je otkrio tu informaciju i oko 19.45 časova bilo je nekoliko visokopreciznih pogodaka, pri tom i mjesto gdje smo se mi nalazili. Gađali su kalibrom 120 ili 155 milimetara. Istraga će utvrditi gdje i ko", dodao je Rogozin.

Rogozin je dodao da je sa njim povrijeđeno još nekoliko njegovih bliskih ljudi.

Rukovodilac grupe vojnih savjetnika "Carski vukovi" i bivši predsjednik Roskosmosa Dmitrij Rogozin ranjen je sinoć prilikom granatiranja Donjecka od ukrajinske vojske.