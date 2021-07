Rohani: Mogli bi da obogaćujemo uranijum do 90 odsto čistoće

TEHERAN - Iran bi mogao da obogaćuje uranijum do 90 odsto čistoće ukoliko je zemlji to potrebno, rekao je danas predsjednik Hasan Rohani.

"Atomska organizacija Irana može da obogaćuje uranijum do 20 odsto i do 60 odsto, a ako jednog dana našem reaktoru bude potrebno, može ga obogaćivati i do 90 odsto čistoće", rekao je Rohani na sastanku državnog rukovodstva, prenijela je agencija "Mehr".

Prema sporazumu o iranskom atomskom programu, Teheran može da obogaćuje uranijum do 3,67 odsto.

Iran je počeo da krši sporazum na nekoliko načina od kada su se SAD povukle iz sporazuma 2018. godine, uključujući obogaćivanje do 20 i 60 odsto.