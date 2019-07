Rohani: Teheran može preokrenuti obaveze prema nuklearnom sporazumu za jedan sat

TEHERAN - Iranski predsjednik Hasan Rohani u srijedu je upozorio Evropu da će Teheran poduzeti "naredni korak" u probijanju limita svog procesa obogaćivanja urana počevši od nastupajuće nedjelje.

"Teheran može da preokrene smanjenje svojih obaveza prema Aporazumu o nuklearnoj energiji za samo jedan sat", izjavio je Rohani.

Rohani je rekao da će Iran od nedjelje pokušati povećati nivo obogaćivanja uranijuma iznad granice od 3,67 posto, koju je postavio nuklearni sporazum iz 2015. godine, poznat kao JCPOA, izvještavaju lokalni mediji.

Rohanijevi komentari dodatno pojačavaju pritisak na evropske partnere da spasu ugroženi nuklearni sporazum iz 2015. nakon američkog povlačenja iz pakta u prošloj godini.

"Ukoliko želite da izrazite žaljenje i objavite saopštenje, to možete učiniti sada", izjavio je Rouhani.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp povukao je Ameriku iz iranskog nuklearnog sporazuma u prošloj godini i obnovio je pogubne ekonomske sankcije.

Iran je u ovoj sedmici probio limite zaliha obogaćenog urana postavljene sporazumom i saopštio je da će do nedjelje povećati obogaćivanje urana do nivoa koji bi omogućio stvaranje nuklearnog oružja ukoliko Evropa ne ponudi novi sporazum, prenosi Associated Press.