Rulja u Engleskoj krenula na džamiju, zapalila policijsku stanicu (VIDEO)

U neredima koji su sinoć izbili u engleskom gradu Sanderlendu zapaljena je policijska stanica, a rulja je bacala predmete na policiju.

Policija je nerede opisala kao "kriminalno nasilje".

Osam ljudi je uhapšeno zbog niza krivičnih djela, od nasilnih nereda do provala. Nemiri su izbili kao odgovor na nedavne napade nožem u Sautportu, gdje su ubijene tri djevojčice.

Tri policajca su povrijeđena te su prebačena u bolnicu. Jedan je otpušten, a dvojica su zadržana na liječenju.

Na gradskom trgu Keel okupilo se više stotina demonstranata, koje je policija pokušala obuzdati. Demonstranti su bacali razne predmete i kamenje na policiju, a trg je nadlijetao policijski helikopter.

Ogrnuti engleskim zastavama, urlali antiislamske slogane

Neki od demonstranata bili su ogrnuti engleskim zastavama, a mogli su se čuti i povici podrške krajnje desničarskom aktivistu Tomiju Robinsonu. Ostali učesnici marša, koji su s trga krenuli nešto prije 19 sati, uzvikivali su pogrdne slogane o islamu.

Policija na konjima i u kombijima pratila je grupu dok se probijala kroz grad, a kasnije je došlo do sukoba između policije I demonstranata ispred džamije, gdje je rulja na policajce bacala razne predmete, od kamenja do limenki piva.

Kasnije tokom večeri u centru grada jedan automobil je prevrnut, a potom zapaljen. Demonstrani su aktivirali vatrogasne aparate i sadržajem zalijevali policiju.

Footage confirms earlier reports that Sunderland Central Police Office has been set alight. It follows an overturned car being set on fire earlier this evening, as rioters marched through the city centre attacking police.https://t.co/F8JSEBgS7E pic.twitter.com/QKNgmqnZTG