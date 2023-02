Rumunija se ponovo tresla

Rumuniju je danas pogodio zemljotres magnitude 4,3 Rihtera.

Epicentar potresa je bio veoma blizu granice sa Srbijom.

Podsjetimo, Rumuniju je tokom posljednjih nekoliko dana pogodila serija zemljotresa od koji je najjači bio 5,2 stepena Rihterove skale.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 21 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedOuH https://t.co/AXvOM7ICIP https://t.co/wPtMW5OaR1 Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/63YdZRrj34