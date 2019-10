Rus ušao u napuštenu američku bazu u Siriji

Čovjek koji govori ruski jezik objavio je juče snimak napuštene američke baze na sjeveru Sirije, istog dana kad je Rusija objavila da su njene snage ušle u region, piše NBC news.

Na snimku se čuje kako čovjek kaže: "Hajde da vidimo kako su Amerikanci živjeli". Vidio je postavljen na društvene medije iz prazne baze kod Manbidža u pokrajini Alepo, oko 25 kilometara od turske granice.

Pukovnik američke vojske Majls Kagins, glavni portparol američke kampanje u Siriji, potvrdio je da je Manbidž evakuisan u okviru "namjernog povlačenja sa sjeveroistoka Sirije", nakon što je predsjednik Donald Tramp naredio okončanje američkog prisustva u tom području.

Tramp je prošle nedjelje rekao da će se Sjedinjene Države povući sa kurdskih teritorija na sjeveru Sirije i da se neće miješati u tursku invaziju, koja smatra kurdsku miliciju neprijateljskom i povezuje je sa antivladinim pobunjenicima u Turskoj.

Američko povlačenje, koje je očistilo put turskoj invaziji, naširoko je osuđeno u SAD i šire zbog napuštanja kurdskih Sirijskih demokratskih snaga, glavnog saveznika u regionu u borbi protiv Islamske države.

Kurdske snage su se borile za sekularnu vladu u Siriji, ali nakon turske invazije nisu imale izbora nego da potraže pomoć od sirijskog predsjednika Bašara al Asada, kojeg podržava Rusija.

Rusko Ministarstvo odbrane je juče saopštilo da su ruske snage ušle u osjetljiva područja u Siriji i da patroliraju duž turske granice da spriječe sukobe između turskih i sirijskih snaga.

