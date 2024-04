Rus vrećom krompira uništio ukrajinski dron (VIDEO)

KIJEV - Nesvakidašnja scena zabilježena je na frontu u Ukrajini kada se ruski vojnik poslužio vrećom krompira kako bi se odbranio od ukrajinskog drona kamikaze.

Na video-snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama može se vidjeti ruski vojnik kako baca vreću, za koju se navodi da je vreća sa krompirom, na ukrajinski FPV dron kamikazu.

Nakon što ga je pogodio vrećom, dolazi do eksplozije, a vojnik je uspio da "sačuva glavu".

FPV dronovi su bespilotne letjelice opremljene funkcijom "First Person View" (skraćeno FPV). Operater upravlja dronom pomoću daljinskog upravljača i u realnom vremenu uz pomoć specijalnih naočara vidi područje oko drona, kao da sjedi unutar samog drona, baš kao i pilot, piše "b92".

A Russian Soldier used a sack of potatoes to destroy a Ukrainian Suicide Drone This basically sums up how Ukraine is doing https://t.co/yLJLZhdtTO