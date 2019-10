Rusi imaju duplo više tenkova od evropskih članica NATO-a

VAŠINGTON/MOSKVA - Rusija ima više tenkova nego sve članice NATO-a zajedno, tvrdi američki list "We are the Mighty".

U ruskom arsenalu, prema ovom izvoru, nalazi se oko 22.000 tenkova, dok u evropskim državama koje su u NATO-u taj broj iznosi oko 11.000.

Tek kada se uračunaju tenkovi iz SAD i Kanade, NATO snage dostižu cifru od 18.000.

Među državama NATO-a najviše tenkova ima Turska - oko 3.200.

U tekstu se navodi da Rusija raspolaže najbrojnijim parkom oklopnih vozila u svijetu.

Predstavnik Združenog komiteta načelnika američkog štaba Džozef Danford tvrdi da posljednjih godina NATO gubi vojnu prevlast nad Rusijom.

Prema njegovim riječima, ministri odbrane zemalja NATO-a sada priznaju da je Rusija konkurent u vojnoj sferi i da je prednost Alijanse - nestala.

Poznati vojni ekspert Igor Korotčenko, komentarišući ovaj stav Danforda, navodi da takvo priznanje dokazuje da novac koji je Rusija uložila u vojnu sferu nije izalud potrošen, prenosi "Sputnjik".