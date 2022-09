Ruši li jedan mandat premijerku Švedske?

STOKHOLM Švedski desni blok prešao je u vodstvo nakon 90 odsto prebrojanih glasova na opštim izborima, koji su održani u nedjelju, a rezultati ukazuju na izglednu novu vladu nakon osam godina vladavine socijaldemokrata, prenio je Reuters.

Prema nepotpunim rezultatima, najviše mandata osvojila je vladajuća Socijaldemokratska stranka, a zajedno s koalicionim partnerima ima 174 mandata.

Međutim, desničarska koalicija predvođena Moderatima i Švedskim demokratama ima 175 poslaničkih mjesta, odnosno mandat više, što je dovoljno za formiranje nove vlade.

Čekaju se zvanični rezultati, koje je Izborna komisija, koja je u nedjelju pretrpjela i hakerski napad, najavila za srijedu.

Aktuelna premijerka Magdalena Anderson iz redova socijaldemokrata poručila je da ne priznaju poraz i da se svaki glas računa.

"Iako su izborni rezultati neizvjesni, jedno mogu da konstatujem ovo su bili dobri izbori za socijaldemokrate. Podrška nam je porasla i jasno je da je švedska socijaldemokratija jaka", rekla je Andersonova.

Ulf Kristerson, lider Moderata, rekao je da je spreman da učini sve što može kako bi formirao novu efikasnu i stabilnu vladu.

S obzirom na to da glasove iz inostranstva i one pristigle poštom tek treba prebrojati, a razlika između dva bloka vrlo je mala, rezultat bi se još mogao promijeniti i možda neće biti jasan do sredine sedmice.

Ranije ankete davale su bloku lijevog centra socijaldemokratske premijerke Anderson 49,8 odsto glasova, a 49,2 odsto opozicionoj desnici.

Uz stalno rastući broj pucnjava koje uznemiruju birače, stranke su se u kampanji nadmetale u obećanjima da će se snažno boriti protiv kriminala, dok rastuća inflacija i energetska kriza nakon ruske invazije na Ukrajinu sve više postaju centralna politička tema.

Andersonova je godinama bila ministarka finansija prije nego što je prošle godine postala švedska premijerka. Kao njen glavni suparnik isticao se vođa Moderata Ulf Kristerson, koji sebe vidi kao jedinog koji može da ujedini desnicu i svrgne Andersonovu s vlasti.

"Još ne znamo kako će se završiti ovi izbori. Mi, Moderati, izašli smo na izbore vjerujući da je promjena ne samo neophodna, već i moguća i da tu promjenu možemo da predvodimo", rekao je Kristerson.

Osim na parlamentarnim izborima, Šveđani su u nedjelju glasali i za čelnike regiona i opština.

Izbore su obilježile velike gužve na pojedinim biračkim mjestima u Stokholmu, Geteborgu, Upsali, Kalmaru i Sederteljeu.