Rusi motociklima upadaju u ukrajinske rovove (VIDEO)

MOSKVA - Ruski vojnici Sjevernog vojnog okruga, odnosno odred "Štorm" (Oluja) 123. brigade 2. armijskog korpusa, koristi motocikle za napad na ukrajinske pozicije.

Na objavljenom snimku na društvenim mrežama vide se borci ovog odreda na Sjeverskom pravcu kako na motociklima jure kroz polja i zatim se dovoze do ukrajinskih rovova i upadaju u njih.

Takvi napadi kod protivnika izazivaju iznenađenje, a borcima ovog odreda daju taktičku prednost.

Ovakva aktivnost ruske vojske podsjeća na jedan od fenomena iračko-iranskog rata, odnosno korištenje motociklističkih jedinica.

Kako navodi "TV Front", prenosi Srna, "motociklistički rat" je u periodu 1980-1988. godine obilježio polovinu iranskih ofanziva pod imenom "Svitanje".

Međutim, glavna razlika između iranskih basidža koji su jurili motociklima marke "kavasaki" u odnosu na ruske vojnike jeste u tome što ruski vrše iznenadni napad, odnosno prepad, a Iranci, odnosno basidži, vršili su razminiravanje, odnosno pravili prolaze u minskim poljima.

Basidži su elitna iranska jedinica slična pasdaranima - imali su motocikle marke "jamaha" i "kavasaki".

Svaki drugi borac, osim automatske puške, nosio je i "RPG 7" da bi poslije prolaza kroz minsko polje, ako preživi, ispalio projektil ka prvim protivničkim jedinicama.

U osam godina rata tako je stradalo na desetine hiljada iranskih mladića od kojih je većina bila maloljetna...

Russian soldiers on motorcycles attack Ukrainian positions in the area of ​​Spirne, Donetsk region. pic.twitter.com/IkafP4T4hd