Rusi nastavili vojnu operaciju na Ukrajinu: "Bitka za Kijev, spremite Molotovljeve koktele" (UŽIVO)

MOSKVA - Drugi dan ruske vojne operacije na Ukrajinu rano jutros odjeknulo je nekoliko eksplozija u Kijevu, javlja TASS, pozivajući se na objavu Nezavisne ukrajinske informativne agencije (UNIAN). Prema izvještajima nezavisne agencije, eksplozije su se čule u raznim okruzima u Kijevu u 4.22 po lokalnom vremenu.

Portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov, izjavio je danas da je ruska vojska tokom operacije u Ukrajini onesposobila 118 ukrajinskih vojnih infrastrukturnih objekata, uključujući 11 aerodroma.

Konašenko tvrdi da je ruska vojska oborila pet ukrajinskih aviona, jedan helikopter i pet bespilotnih letjelica, prenosi Interfaks.

Naveo je da se više od 150 ukrajinskih vojnika predalo i da se sada od njih traži da potpišu da neće učestvovati u sukobu i da će ubrzo biti sa svojim porodicama.

Rusija je bombardovala 33 grada u posljednja 24 sata, tvrdi ministar unutrašnjih poslova Ukrajine.

"Rusi kažu da nisu gađali civilne objekte, ali 33 civilna grada su pogođena u posljednja 24 sata", rekao je on Rojtersu.

Velika Britanija neće slati svoje vojne avione protiv Rusije, rekao je sekretar za odbranu Ben Volas.

On je rekao da neće poslati vojne avione protiv Rusije.

"NATO je trebalo direktno da proglasi rat Rusiji, zato što je to ono što bi trebalo", rekao je on, prenosi BBC.

"Prema namjerama Velike Britanije, kada se vratimo unazad na 2008. godinu, pokušali smo da Ukrajina uđe u NATO, druge članice to nisu željele", rekao je on.

Austrijski kancelar Karl Nehamer polazi od toga da će EU usvojiti i treći paket sankcija protiv Rusije, koji će sadržati još ciljanije i intenzivnije mjere.

Nehamer je, nakon što je na Savjetu EU usvojen paket kaznenih mjera protiv Rusije zbog napada na Ukrajinu, rekao da će treći paket, koji se već priprema, biti usmjeren na one ličnosti koje imaju vlast i uticaj u Kremlju.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da na teritoriji Obolona u Kijevu djeluje neprijateljska diverzantsko-izviđačka grupa, prenosi Ukrajinska pravda.

Generalštab ukrajinske vojske je pozvao građane da ostanu u domovima i spreme Molotovljeve koktele kako bi neutralisali "okupatore".

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas da su u Kijev ušle grupe ruskih diverzanata i optužio Rusiju da planira da ubije njega kao predsjednika države.

Prethodno su ukrajinski mediji javili da su tri mosta dignuta u vazduh u blizini Kijeva kako bi bio zaustavljen prolaz neprijateljskih trupa sa tenkovima.

Ruska vojska preuzela je kontrolu nad nuklearnom elektranom u Černobilju u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Navodi se da je nivo radijacije u zoni Černobilja normalan, a da je kontrola nad nekadašnjom nuklearnom elektranom u Černobilju uspostavljena juče, prenosi Interfaks.

Ruski padobranci biće uključeni u obezbeđenje nuklearne elektrane, navodi se u saopštenju.

Bjeloruska Neksta je objavila mapu koja prikazuje napadnute objekte širom Ukrajine.

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Karim Kan danas je izrazio zabrinutost zbog ruske invazije na Ukrajinu i rekao da bi tribunal mogao da istražuje moguće ratne zločine u ovoj zemlji.

"Pažljivo pratim dešavanja u Ukrajini sa sve većom zabrinutošću", naveo je Kan u saopštenju, prenosi Rojters.

On je podsjetio sve strane koje učestvuju u neprijateljstvima na teritoriji Ukrajine da njegova kancelarija može da sprovodi svoju jurisdikciju i da istražuje svako djelo genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina počinjenog u Ukrajini.

Nakon ruskog pripajanja Krima u martu 2014. i borbi koje su uslijedile u istočnoj Ukrajini između proruskih snaga i ukrajinske vojske, Kijev je prihvatio nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene na svojoj teritoriji od februara 2014.

U decembru 2020. godine, kancelarija tužioca je objavila da ima razloga da vjeruje da su ratni zločini i drugi zločini počinjeni tokom sukoba u istočnoj Ukrajini, preliminarna istraga je završena, ali formalni zahtjev sudijama za otvaranje pune istrage još nije podnesena.

Rusija nije članica MKS i protivila se pokretanju slučaja pred ovim sudom, ali on može da istražuje navodne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene na teritoriji Ukrajine, bez obzira na nacionalnost navodnih počinilaca, navodi Rojters.

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Iv le Drijan rekao je da će ta zemlja pomoći predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom ako mu bude ugrožena bezbjednost.

"Bezbjednost Zelenskog je ono što je najvažnije i mi smo spremni da mu pomognemo, ako bude potrebno", rekao je on i dodao da su spremni da ga evakuišu.

Lideri zemalja i vlada članica EU razgovaraju o trećem paketu sankcija Rusiji, koje će biti uvedene u slučaju da se ne poboljša situacija u Ukrajini, izjavio je za TASS neimenovani izvor iz delegacije jedne od zemalja članica bloka.

"Praktično od samog početka samita, lideri razgovaraju o nacrtu trećeg paketa sankcija", rekao je izvor na marginama vanrednog samita EU u Briselu.

Prema riječima diplomate, među novim sankcijama moglo bi da bude isključivanje Rusije iz sistema SVIFT.

"Moguće je da bude isključivanja iz sistema SVIFT, ali za sada nije donesena konačna odluka o tome", naveo je neimenovani diplomata, uz napomenu da pojedine članice EU insistiraju na tome, dok se druge, kao što je NJemačka, protive tome.

On je naglasio da je jedna od opcija uvođenje sankcija predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, ali da ni o tome još nije donesena odluka.

Na pitanje da kada bi treći paket sankcija mogao biti uveden, diplomata je rekao da još nije potpuno jasno šta bi moglo da izazove uvođenje novih mjera, te da će sve biti jasnije u naredna dva dana.

Britanski ministar odbrane Ben Volas tvrdi da Rusija namjerava da zauzme cijelu Ukrajinu.

Volas je za Skaj njuz ocijenio da ruska vojska nije uspjela da ispuni svoj cilj prvog dana akcije u Ukrajini.

Britanski ministar odbrane je procijenio da je Rusija prvog dana izgubila više od 450 vojnika u Ukrajini.

U gradu Gorlovka, u ukrajinskom granatiranju pogođena je zgrada škole u kojoj je poginulo dvoje nastavnika, u gradu Donjecku je ranjen civil, dok su u Luganjsku registrovana 33 napada na 10 naseljenih mjesta, saopštile su danas vlasti samoproglašenih republika na istoku Ukrajine.

Rumunsko vazduhoplovstvo presrelo je ukrajinski avion u vazdušnom protosu Rumunije. Prema riječima rumunskih vlasti, riječ je o slučajnosti jer se mladi pilot izgubio, odnosno nije mogao da se vrati nazad u Ukrajinu pošto je aerodrom sa kojeg je poletio uništen.

Rumunski ministar odbrane Vasile Dinku objasnio je da je da je ukrajinski avion bezbjedno sletio na aearodrom u Bakau.

U blizini Kijeva, na pravca sjeverozapada, ukrajinske snage digle su u vazduh tri mosta, kako bi bio zaustavljen prolaz ruskih snaga, javlja danas Ukrajinska pravda pozivajući se na izvor u Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine.

Ruske snage koje su u Ukrajinu ušle iz Bjelorusije nalaze se na tridesetak kilometara od glavnog grada Kijeva, kažu američki lideri.

Američki ministar obrane Lloyd Austin telefonom je američkim zakonodavcima rekao da su ruske snage koje su u zemlju ušle iz Bjelorusije oko 32 kilometra od Kijeva, potvrdila je AP-ju osoba upoznata s pozivom.

Njemačka planira da NATO-u ponudi trupe, sisteme protivvazdušne odbrane i ratne brodove za jačanje istočnog krila Alijanse, nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, objavio je danas nemački nedjeljnik Špigl bez navođenja izvora, prenosi Rojters.

Njemačka bi mogla blagovremeno da pošalje pešadijsku četu sa oko 150 vojnika i više desetina oklopnih transportera "Boker", kao dio paketa koji je vojska sastavila za ministarku odbrane Kristin Lambreht, piše Špigl.

Kako se navodi, Njemačka planira i da ponudi protivvazdušne raketne sisteme "Patriot" i korvetu i fregatu, koji bi morali biti povučeni iz drugih misija na Mediteranu, dok je jedan izviđački brod "oste klase" sa senzorskom tehnologijom već na putu ka Baltičkom moru.

Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je da je siguran je da će ruski predsjednik Vladimir Putin pokušati da svrgne aktuelnu vlast u Ukrajini.

Blinken je u intervjuu za ABC rekao da je to dio ruskog plana za napad na Kijev i druge veće gradove u Ukrajini, zajedno s pokretanjem napada na zemlju sa sjeverne, istočne i južne granice.

Blinken je ponovio da su SAD posvećene odbrani NATO saveznika, upozorivši da je napad na jednog člana NATO-a napad na sve članice Alijanse.

"Predsjednik je bio vrlo jasan da ćemo braniti svaki centimetar teritorije NATO-a. Mislim da je to najmoćnije sredstvo odvraćanja predsjednika Putina da ide dalje od Ukrajine", rekao je Blinken.

Blinken je ponovio stav predsjednika Džozefa Bajdena da je mogućnost proširenja američkih sankcija za Putina još u igri, ako dođe do eskalacije situacije.

Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je u ranim jutarnjim satima da su njegove oružane snage nanijele oko 800 žrtava ruskim snagama od početka invazije.

Nije odmah bilo jasno da li je ministarstvo mislilo samo na broj ubijenih. Ministarstvo je saopštilo da je više od 30 ruskih tenkova uništeno, kao i sedam ruskih aviona i šest helikoptera.

Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko izjavio je da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva iz pravca Ivankova i Černigova.

"Najteži dan će biti danas. Plan neprijatelja je da se kolonama tenkova probije od Ivankova i Černigova do Kijeva", napisao je Geraščenko na Telegramu.

Dodao je da su branioci Kijeva spremni, prenosi Interfaks Ukrajina.

Zgrada koja gori u ukrajinskoj prijestonici možda i nije gađana. Pojedini mediji javljaju da je zgrada uništena nakon što su na nju pali dijelovi letjelice koja je oborena. U međuvremenu, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je u twittu objavio da je najmanje troje ljudi povrijeđeno, kao rezultat "raspada rakete". Naveo je da je jedna zgrada u plamenu i da joj prijeti rušenje.

Photos via Anton Gerashenko of Ukraine’s interior ministry showing the apartment block on fire and being put out by emergency workers and part of what looks like a missile or aircraft. pic.twitter.com/oFKqVOd8aU