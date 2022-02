Rusi nastavili vojnu operaciju na Ukrajinu: Pet eksplozija kod termoelektrane u Kijevu (UŽIVO)

MOSKVA - Drugi dan ruske vojne operacije na Ukrajinu rano jutros odjeknulo je nekoliko eksplozija u Kijevu, javlja TASS, pozivajući se na objavu Nezavisne ukrajinske informativne agencije (UNIAN). Prema izvještajima nezavisne agencije, eksplozije su se čule u raznim okruzima u Kijevu u 4.22 po lokalnom vremenu.

20.28 - Kličko: Pet eksplozija kod termoelektrane u Kijevu

U zoni termoelektrane Kijev ĆP-6 večeras se dogodilo pet eksplozija, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

"U blizini ĆP-6 dogodilo se pet eksplozija u intervalu od 3-5 minuta. Hitne službe idu tamo. Očekujemo da saznamo detalje", napisao je Kličko na Telegram kanalu, prenosi Interfaks Ukrajina.

ĆP-6 je najmoćnija termoelektrana u Ukrajini, a nalazi se na sjeveroistocnoj periferiji Kijeva u Desnjanskom okrugu.

Stanica obezbjeđuje centralno grejanje industrijskim preduzećima, stambenim i administrativnim zgradama Darnickog, Dnjeprovskog, Podilskog, Desnjanskog i Obolonskog okruga glavnog grada.

Šef samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin rekao je da će ukrajinski vojnici koji ne polože oružje biti "uništeni" i upozorio da im je ostalo malo vremena da donesu odluku.

Prema njegovim riječima, povećava se broj bivših ukrajinskih vojnika koji su se dobrovoljno predali, prenosi RIA Novosti.

"Predlažem svima da slijede njihov primjer. Oni koji ne polože oružje biće uništeni. Ostalo je malo vremena da se donese ispravna odluka“, naveo je Pušilin.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je danas da je Alijansa rasporedila dijelove svojih snaga za brzo reagovanje i da će nastaviti da šalje oružje Ukrajini, uključujući i protivvazdušne sisteme.

Stoltenberg je naveo i da Rusija pokušava da sa vlasti svrgne ukrajinsku administraciju.

19.18 - Moskva: Ruska vojska oborila 12 ukrajinskih letjelica

Ruska vojska oborila je 12 ukrajinskih letjelica tokom specijalnih operacija u Ukrajini, izjavio je danas portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov.

"Oboreno je šest borbenih aviona, jedan helikopter i pet dronova. Uništeno je 67 tenkova i ostalih oklopnih vozila, 16 raketnih sistema, 87 specijalnozvanih vojnih automobila", rekao je on, prenosi TAS S.

Rusko ministarstvo odbrane je naglasilo da njihova vojska ne izvodi napade na ukrajinske gradove, već da se cilja vojna infrastruktura vrlo preciznim naoružanjem.

18.37 - EU odlučila da zamrzne finansijska sredstva Putinu i Lavrovu

Ministar spoljnih poslova Letonije saopštio je da je EU odlučila da zamrzne sredstva Ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i šefu diplomatije Sergeju Lavrovu.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 25, 2022

Srbija poštije teritorijalni integritet Ukrajine i međunarodno pravo, ali neće uvoditi sankcije nijednoj državni, uključujući i Rusiju, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

NATO je želio da uništi SR Jugoslaviju tokom bombardovanja 1999. godine, dok Rusija u Ukrajini sprovodi specijalnu vojnu operaciju koja ima odbrambeni cilj, izjavila je danas portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Evropska radiodifuzna unija (EBU) saopštila je da nijedan ruski izvođač neće učestvovati na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Evrovizije.

16.30 - Ofanziva na Harkov

Ruske snage obnovile su napad na grad Harkov na istoku zemlje, pogodivši ga vazdušnim udarima i granatiranjem, izvjestio je dopisnik Gardijana Piter Bomont.

Stanovnici grada blizu ruske granice ranije su prijavili sirene za vazdušni napad i zvuke granatiranja.

16.20 - Savjet Evrope izbacuje Rusiju

Savjet Evrope je pokrenuo proces suspendovanja članstva Rusije, rekao je poljski premijer Mateuš Moravjecki.

Rusija je član 47-članog tijela za ljudska prava od 1996. Izbačena je iz parlamentarne skupštine Savjeta Evrope zbog aneksije Krima 2014, ali je 2019. vraćena sa punim pravima.

16.17 - Ukrajina razmatra pregovore u Minsku

Ukrajina razmatra prijedlog da razgovara s ruskom delegacijom u Minsku, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika za CNN.

16.10 - Putin: Ne borimo se s ukrajinskom vojskom, već sa nacistima

U toku su sukobi među ruskim trupama i ukrajinskim grupama, sa nacionalistima, a ne sa ukrajinskom vojskom, rekao je Putin.

"Ovi nacionalisti koji su uključeni u ukrajinske snage ohrabruju ukrajinske grupe da napadnu i djeluju kao ljudski štit", rekao je Putin.

On je rekao da "nacisti u Ukrajini" djeluju kao teroristi i to u Kijevu i Harkovu.

Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ne raspolaže informacijama koje se odnose na odlazak i regrutaciju državljana BiH za ratovanje u Ukrajini, rečeno je u ovoj agenciji.

Iz SIPA su naveli da Agencija u skladu sa svojim nadležnostima prikuplja obavještenja i podatke o krivičnim djelima i počiniocima, prati i analizira bezbjednosnu situaciju i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju kriminaliteta, te pitanjima koja se odnose na eventualni odlazak državljana BiH na strana ratišta.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan izrazio je očekivanje da bi NATO na današnjem sastanku trebalo da zauzme jasan i odlučniji stav po pitanju sukoba u Ukrajini.

"Dakle, to ne bi trebalo da se pretvori u običan skup s kojeg će se poslati poruke zabrinutosti. NATO je trebalo da preduzme odlučniji korak", rekao je Erdogan, prenosi Anadolija.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da ne odobrava da se na Banjaluku stavlja meta.

Komentarišući izjavu predsjednika Sjeverne Makedonije Steve Pendarovskog "da je u slučaju da Rusija osvoji Ukrajinu Banjaluka 'najranjivija tačka' na zapadnom Balkanu, Cvijanovićeva je u izjavi Srni istakla da nije u redu, ni korektno, ni pošteno da se na Banjaluku stavlja meta i da to ne odobrava, već smatra da je poruka odaslana evropskim partnerima.

15.24 - Moskva: Žalimo što je Kijev prekinuo sve diplomatske odnose

Rusija žali što je Kijev prekinuo diplomatske odnose sa Moskvom, izjavila je danas portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ruske snage su pokrenule veliku vojnu operaciju u Ukrajini u četvrtak, podsjeća Rojters.

"Duboko žalimo što je režim u Kijevu odlučio da krene putem prekidanja svih odnosa sa Rusijom i svega što je povezano sa bilo čime ruskim", kazala je Zaharova na redovnom brifingu.

Evropska unija je spremna da podnese ekonomsku štetu od uvođenja sankcija Rusiji, koje će vjerovatno proizaći najvećim dijelom od rasta cijena energije, izjavili su danas najviši finansijski zvaničnici EU.

14.59 - Stranka Zelenskog: Sami smo, zato je zatražio pregovore

Stranka Sluga naroda ukrajinskog pedsjednika Volodimira Zelenskog saopštila je da je on zatražio pregovore sa Rusijom zato što Ukrajinci sami brane svoju zemlju.

Predstavnica te stranke Jelena Šuljak navela je da Sluga naroda do danas ne vidi korake Zapada koji bi Rusiju mogli natjerati da stane - zatvaranje neba, isključnje Rusije iz SVIFT-a, naftni embargo i zaustavljanje izvoza iz Rusije, prenosi agencija UNIAN.

"Ali Zapad to ne radi. Da, uveli su nove sankcije Rusiji. Ali to nije dovoljno. Mi sami branimo svoju zemlju", navedeno je u saopštenju objavljenom na Telegramu.

Dodaje se da je očigledno da je neophodno odmah prekinuti rat i da je Zelenski, između ostalog, zato predložio pregovore.

14.52 - Ukrajina: Poginulo više od 1.000 ruskih vojnika tokom sukoba

Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je više od 1.000 ruskih vojnika poginulo do sada tokom sukoba u Ukrajini.

"Rusija nije pretrpila ovoliko žrtava u bilo kojem oružanom sukobu od svoje nezavisnosti", navelo je ministarstvo, a prenosi Rojters.

14.35 - Rusija: 200 Ukrajinaca stradalo prilikom zauzimanja aerodroma

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je više od 200 ukrajinskih vojnika ubijeno prilikom zauzimanja aerodroma Gostomel. Akcija je izvršena juče, 24. februara.

14.29 - Rusi kažu da su osvojli još jedan grad

Rusko ministarstvo odbrane kaže da su njihove snage opkolile grad Černihiv, koji se nalazi oko 150 km sjeverno od glavnog grada Kijeva

"Blokiranje grada Černihiva je završeno", rekao je portparol Igor Konašenkov za Interfax.

Takođe je rekao da su preuzimajući kontrolu nad ključnim aerodromom Hostomel u blizini Kijeva ruske snage "uništile" 200 ukrajinskih specijalnih snaga.

Kao što smo ranije rekli, nismo čuli priču ukrajinske vojske o borbama na aerodromu Hostomel.

Evropska unija planira da uvede sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu, objavio je danas "Fajnenšel tajms".

Sakcije će se navodno sastojati od zamrzavanja sve njihove imovine, ali ne i od zabrane putovanja, kako bi se na "simboličan način ostavila otvorena vrata diplomatiji", piše FT.

​Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je da pošalje pregovaračku delegaciju da pregovara sa Ukrajinom, potvrdio je sekretar predsjednika Ruske Federacije Dimitrij Peskov.

13.46 - Ukrajinski zvaničnici: Ruske trupe u sjevernim dijelovima Kijeva

Ruske trupe ušle su u sjeverne dijelove Kijeva, saopštili su ukrajinski zvaničnici, a na video-snimcima mogu se vidjeti oklopna vozila koja napreduju, prenio je BBC.

13.38 - Zelenski: EU da djeluje brže, ruske snage napreduju ka Kijevu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski apelovao je danas na EU da djeluje brže i snažnije na uvođenju sankcija Moskvi zbog napada na Ukrajinu i optužio zapadne saveznike da politizuju situaciju dok ruske snage napreduju ka Kijevu, javlja Rojters.

"Evropa ima dovoljno snage da zaustavi ovu agresiju. Sve opcije treba da budu na stolu, uključujući zabranu Rusima da ulaze u Evropsku uniju, preko izbacivanja Moskve iz SWIFT sistema, pa do naftnog embarga", naveo je Zelenski u saopštenju.

On je dodao da se "agresija i dalje može zaustaviti" i poručio "morate djelovati brzo".

13.20 - "Ukrajina želi mir"

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Mihailo Podoljak rekao je da Ukrajina želi mir i spremna je za razgovore sa Rusijom, uključujući i o neutralnom statusu prema NATO alijansi.

"Ako su razgovori mogući, trebalo bi da se održe. Ako u Moskvi kažu da žele razgovore, uključujući i razgovore o neutralnom statusu, ne bojimo ih se", kazao je Podoljak za Rojters.

​Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je u razgovoru sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom da je spreman da pregovara o situaciji u Ukrajini.

12.59 - Si Đinping pozvao je Putina na pregovore

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je Putina da pregovara sa Ukrajinom, prenosi AFP.

#BREAKING China's Xi speaks to Putin, calls for 'negotiation' with Ukraine: state media pic.twitter.com/Nhzi8E5w8V — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

12.48 - Ukrajinski vojnik stradao prilikom miniranja mosta

Ukrajinska ambasada u Srbiji saopštila je da se inženjer posebnog bataljona Vitaljij Volodimirovič Skakun dobrovoljno prijavio da raznese most.

U saopštenju Ambasade se navodi da je Volodimirovič stradao prilikom miniranja Genjičerskog drumskog mosta.

"Da bi se zaustavilo napredovanje kolone tenkova, odlučeno je da se raznese Genjičeski drumski most. Za ovaj zadatak dobrovoljno se prijavio Vitaljij Volodimirovič Skakun, inženjer posebnog bataljona. Most je miniran, ali on nije stigao da pobjegne. Prema riječima braće, Vitaljij je stupio u kontakt i rekao da će raznijeti most. Odmah se začula eksplozija. Naš brat je umro. Njegovo junačko delo značajno je usporilo napredovanje neprijatelja, što je omogućilo jedinici da se prerasporedi i organizuje odbranu", saopštili su iz Ambasade.

Komanda marinaca će se obratiti Vrhovnoj komandi za dodjelu državne nagrade mornaru Skakunu Vitaljiju Volodimiroviču.

"Ruski okupatori, znajte da će vam zemlja gorjeti pod nogama! Borićemo se dok smo živi! I dok smo živi borićemo se!", stoji u saopštenju ambasade Ukrajine u Srbiji.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je danas predsjednika Rusije za pregovarački sto, drugog dana od početka napada Rusije na Ukrajinu.

12.38 - Asad podržao intervenciju Rusije u Ukrajini

Predsjednik Sirije Bašar el Asad izrazio je snažnu podršku ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Donbasu, saopštio je Kremlj.

Asad je istovremeno osudio, kako je ocijenio, destabilizujuću politiku Sjedinjenih Država i NATO-a, koja je svojevremeno dovela do ozbiljne degradacije situacije u Sredozemlju i na Bliskom Istoku, prenosi Interfaks.

Razgovor je održan na inicijativu sirijske strane.

12.22 - Lavrov: Razgovaraćemo kada ukrajinska vojska položi oružje

Moskva će biti spremna da razgovara sa Kijevom, ali tek kada ukrajinska vojska položi oružje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je rekao da Moskva ne želi da "neonacisti" vladaju Ukrajinom.

Rusija će uvesti sankcije zapadnim zemljama na bazi reciprociteta, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov.

On je dodao da je Kremlj upoznat s izjavama da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman da razgovara o mogućoj neutralnosti Ukrajine, ali je naveo da ne može ništa da kaže o eventualnim razgovorima Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenijele su ruske agencije.

12.14 - Rafali odjekuju Kijevom

Stiže sve više izvještaja o pucnjima koji se čuju u istorijskom centru Kijeva.

Dopisnica britanskog Gardijana javila je da pucnji i sirene ponovo odjekuju glavnim gradom Ukrajine.

In Podyl, historic Kyiv: sound of church bells interrupted by gunfire and explosions. Surreal. — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 25, 2022

12.09 - Procjena UN: Najmanje 25 civila stradalo u vazdušnim napadima

Kancelarija za ljudska prava UN je saopštila da je stradalo najmanje 25 i povrijeđeno najmanje 102 civila u vazdušnim napadima u Ukrajini. Portparolka UN je rekla da su ovo samo prve procjene i da su brojevi vjerovatno veći.

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je osudila ruski napad na Ukrajinu i dala punu podršku aktuelnom kancelaru Olafu Šolcu u njegovim nastojanjima da zaustavi akciju Vladimira Putina.

11.51 - Radnicima Parlamenta Ukrajine podijeljeno oružje

Prema navodima ukrajinskih medija, radnicima Parlamanta Ukrajine podijeljeno je oružje.

Više od 18.000 pištolja/pušaka podijeljeno je rezervistima u Kijevu, zvanično je objavljeno.

11.48 - MO Rusije: Nije bilo nikakvih raketnih napada na Kijev

Oružane snage Rusije nisu izvele nikakve raketne napade na Kijev, rekao je danas agenciji TAS S izvor u Ministarstvu odbrane Rusije.

Tako je komentarisao izjavu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji je govorio o "bombardovanju stambenih četvrti grada heroja Kijeva, kao 1941. godine".

"Ruske oružane snage nisu izvele nikakve raketne udare na Kijev, čijeg se junaštva tokom Drugog svjetskog rata, Zelenski konačno sjetio", saopštio je izvor.

Prema ovom izvoru, buktinja nad gradom danas, nakon čega je uslijedio pad na stambenu zgradu, ima sasvim drugačije objašnjenje, navodi TAS S.

"Protekle noći lovac Su-27 ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva je izvršavao zadatke vazdušnog patroliranja iznad Kijeva. Jedan od ukrajinskih protivavionskih raketnih sistema, koji je raspoređen u blizini Kijeva, greškom ga je identifikovao kao metu i napao", tvrdi izvor iz Ministarstva odbrane Rusije.

11.45 - Turska ne može da zabrani prolaz ruskim brodovima

Turska ne može da zaustavi ruske ratne brodove da pristupe Crnom moru kroz Bosfor i Dardanele kao što je to tražila Ukrajina, saopštio je turski ministar spoljnih poslova.

11.37 - Kličko ide u rat protiv Rusa: Uzimam oružje

Nekadašnji bokserski šampion Vitali Kličko, na funkciji gradonačelnika Kijeva, učestovaće u ratu s Rusijom.

Kličko je izjavio da je spreman da uzme oružje kako bi odbranio grad u ruskoj invaziji.

"Ovo je već sad krvavi rat. Nemam drugog izbora, moram to da uradim. Boriću se", rekao je Kličko.

Klično je karijeru boksera završio prije deset godina, a samo dvije kasnije je postaio gradonačelnik ukrajinske prijestonice.

Zalagao se, zajedno s bratom Vladimirom, protiv jačanja veza s Rusijom i prijateljstva s Vladimirom Putinom.

Njegov brat Vladimir je bio oštriji u riječima.

"Ruski predsjednik Vladimir Putin služi se ratnom retorikom i jasno je dao do znanja da želi uništiti Ukrajinu i suverenost njenih građana. Njegove riječi prate projektili i tenkovi. Do nas su stigla razaranja i smrt. Borićemo se svom snagom za slobodu i demokratiju", dodao je Vladimir Kličko.

11.34 - Lavrov: Zelenski laže da je spreman na razgovor

Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski laže kada tvrdi da je spreman da razgovara o neutralnom statusu Ukrajine, prenose ruske agencije.

Šef ruske diplomatije je dodao da ne vidi mogućnost da Moskva prizna aktuelnu ukrajinsku vladu kao demokratsku.

Lavrov je, takođe, kazao da "niko ne planira da okupira Ukrajinu".

Savjetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine Mihail Podoljak prethodno je izjavio da je Ukrajina spremna da pregovara sa Rusijom o neutralnom statusu, ali traži garancije za bezbjednost.

Rusija je pripremila čitav paket sankcija zemaljama koje su uvele sankcije Moskvi i Zapad će ih osjetiti, izjavila je danas predsjednica gornjeg doma ruskog parlamenta, Savjeta Federacije Valentina Matvijenko.

"Uzvratne sankcije neće biti identične sankcijama protiv Rusije, ali mi smo sasvim svjesni slabosti Zapada. Takođe smo pripremili čitav paket sankcija koje ćemo primijeniti protiv onih država koje su uvele sankcije Rusiji", rekla je Matvijenko novinarima, prenosi RIA Novosti.

11.18 - Rojters: Jake eksplozije u Harkovu, udari i u drugim gradovima

Jake eksplozije čule su se danas u gradu Harkovu na istoku Ukrajine, saopštili su očevici Rojtersu.

Navodi se da su raketni udari i upozorenja o vazdušnim napadima prijavljivani u drugim gradovima Ukrajine.

Ukrajinska vojska je upozorila danas da su mete ruskih napada sve više civilni objekti.

"Da bi zastrašio stanovništvo Ukrajine, neprijatelj se sve više odlučuje za uništavanje civilne infrastrukture i stambenih objekata", navodi se u saopštenju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine na Facebooku, prenio je Rojters.

Prema ovom saopštenju, ruske trupe napreduju ka glavnom gradu Kijevu iz nekoliko pravaca dok se ukrajinske snage bore oko Mariupolja na jugu i Harkova na sjeveroistoku zemlje.

11.17 - Upozorenje u Kijevu: Neprijatelj se približava

Grad Kijev izdao je posebno upozorenje za stanovnike predgrađa Obolon kojima naređuju da ne izlaze napolje.

"Molimo vas, budite na oprezu i ostanite u zatvorenom - kod kuće ili u skloništima. Izlazak je sada veoma opasan zbog približavanja neprijatelja. Jedini izuzetak može biti da se premjestite u sklonište u slučaju alarma", navodi se.

Generalštab ukrajinske vojske saopštio je danas da Rusija koristi aerodrom Gomelj u Bjelorusiji za pripremu svojih trupa za napad na Kijev, iako kontrolišu aerodrom Gostomel u blizini ukrajinske prijestonice.

11.01 - Lavrov: Želimo da Ukrajinu oslobodimo "ugnjetavanja nacizma"

Rusija je odlučila da sprovede specijalnu vojnu operaciju kako bi Ukrajinci, "oslobođeni od ugnjetavanja nacizma, mogli slobodno da odlučuju o svojoj budućnosti", izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je, na sastanku sa ministrom spoljnih poslova samoproglašene LNR i prvim zamjenikom ministra spoljnih samoproglašene DNR, rekao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlučio da sprovede specijalnu vojnu operaciju demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine, prenosi RIA Novosti.

Lavrov je rekao da Zapad negira činjenicu, kako je rekao, "očiglednog genocida" u Ukrajini.

10.46 - Kina: Miješanje u poslove drugih država loše po reputaciju

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je danas na komentar američkog predsjednika Džozefa Bajdena, koji je poručio da će svaka zemlja koja podržava rusku invaziju na Ukrajinu biti "udruženo obilježena".

Peking smatra da će zemlje, koje se miješaju u unutrašnje poslove drugih, biti one koje će "ukaljati" svoju reputaciju, rekao je na konferenciji za novinare portparol kineskog ministarstva Vang Venbin, prenosi Rojters.

Kina je juče pozvala na razgovore kojima bi se rješavala kriza u Ukrajini, bez direktnog pominjanja i kritikovanja vojnog napada Rusije, uz optužbe da su Vašington i njegovi saveznici pogoršali situaciju, prenio je AP.

Portparolka ministarstva spoljnih poslova Hua Čunjing saopštila je novinarima da je "pitanje Ukrajine složeno sa svojom istorijskom pozadinom" i da je ono što se danas dešava "posljedica djelovanja više složenih faktora".

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je, poslije gotovo cjelonoćnog zasjedanja Evropskog savjeta i usvojenih zaključaka o specijalnoj vojnih akciji Rusije u Ukrajini, da ovo sigurno nije posljednja poruku koju će Evropa poslati.

"Zaključci na ovom nivou usvojeni su odmah, nakon pola sata sastanka. Kako bi se prije svega poslala poruka jedinstva. Tekst reflektira zajednički konsenzus država članica nakon brutalne agresije i invazije Rusije na Ukrajinu", rekao je Plenković novinarima u Briseu.

10.40 - Novinari iz Hrvatske napuštaju Kijev

Novinarka TV N1 iz Zagreba Ana Mlinarić koja je prethodnih dana izvještavala iz glavnog grada Ukrajine napisala je na Twitteru da novinarske ekipe iz Hrvatske upravo napuštaju Kijev.

10.37 - Ukrajinska vojska: Potrebni su nam svi, nema starosnog ograničenja

"Danas su Ukrajini potrebni svi. Sve procedure za priključenje vojsci su pojednostavljene. Ponesite samo pasoš i identifikacioni broj. Nema starosnih ograničenja. Ako bude problema, pozovite se na ovu objavu", rekao je komandir ukrajinskih trupa Jurij Galuškin.

Офіційна заява Командувача Сил ТрО Юрія Галушкіна: Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає. Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву. — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

10.31 - AP: Pucnjava u blizini vladine četvrti u Kijevu

U blizini vladine četvrti u Kijevu čula se pucnjava, javila je agencija AP.

U Kijevu je jutros oglašena vazdušna opasnost, a savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko izjavio je da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva.

10.30 - Džonson obećao Zelenskom nastavak podrške

Britanski premijer Boris Džonson obećao je nastavak podrške Ukrajini u narednim danima, tokom razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, saopštio je danas portparol vlade.

"Premijer se obavezao da će pružiti dalju britansku podršku Ukrajini u narednim danima, dok ukrajinski narod i cijeli svijet nastavljaju da pokazuju da Putin ne može da djeluje nekažnjeno", naveo je portparol Dauning strita u saopštenju, prenosi Rojters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je jutros da je Rusija nastavila raketne udare na Ukrajinu, ali da su njene trupe zaustavljene u napredovanju na većini pravaca.

Zelenski je u televizijskom obraćanju rekao da su ruski udari bili usmjereni i na vojne i na civilne ciljeve, navodi Rojters.

10.19 - Lavrov se sastaje sa "ministrima spoljnih poslova" DNR i LNR

Ruski ministar spoljnih poslova sastaće se sa zvaničnicima samoproglašenih Donjecke i Luganske narodne republike, objavilo je rusko ministartsvo na Twitteru.

Cilj sastanka je "pravljenje pravnog okvira za saradnju" i "priprema za otvaranje ambasada".

10.14 - Zelenski zatražio još veći pritisak na Rusiju

"Još nisu iscrpljene sve moguće sankcije. Mora da se poveća pritisak na Rusiju. Rekao sam to (predsjednici Evropske komisije) Ursuli fon der Lejen. Zahvalan sam joj na dodatnoj finansijskoj pomoći", napisao je Zelenski na Twitteru.

Not all possibilities for sanctions have been exhausted yet. The pressure on Russia must increase. Said this to @Vonderleyen. I am grateful to the President for her decision on additional financial assistance. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

10.10 - Generaštab Ukrajine: Pao Konotop, vode se borbe za Melitopolj

Navodi se da je grad Konotop pao, a da se vode borbe za Melitopolj, prenosi Intefaks Ukrajina.

10.08 - Rusi napadaju iz dva pravca Kijev

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da ruske snage, kako bi zauzele Kijev, probijaju u dva pravca, prenosi Intefaks Ukrajina. Navodi se da je grad Konotop pao, a da se vode borbe za Melitopolj.

Premijer Mađarske Viktor Orban je, poslije vanrednog samita EU u Briselu, danas saopštio da su lideri Unije zajednički osudili ruske vojne akcije protiv Ukrajine i odlučili o jedinstvenim sankcijama.

U izjavi objavljenoj na Facebooku, nakon samita na kojem se razgovaralo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, Orban je naveo da je na sastanku "stavio do znanja da će se zalagati za nacionalne interese Mađarske" i da neće dozvoliti nikome da "gurne Mađarsku u ovaj rat", prenosi MTI.

10.03 - Rusija: Onesposobljeno 118 vojnih objekata, oboreno pet aviona Ukrajine

Portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov, izjavio je danas da je ruska vojska tokom operacije u Ukrajini onesposobila 118 ukrajinskih vojnih infrastrukturnih objekata, uključujući 11 aerodroma.

Konašenko tvrdi da je ruska vojska oborila pet ukrajinskih aviona, jedan helikopter i pet bespilotnih letjelica, prenosi Interfaks.

Naveo je da se više od 150 ukrajinskih vojnika predalo i da se sada od njih traži da potpišu da neće učestvovati u sukobu i da će ubrzo biti sa svojim porodicama.

9.59 - Ukrajina: Bobardovana 33 grada

Rusija je bombardovala 33 grada u posljednja 24 sata, tvrdi ministar unutrašnjih poslova Ukrajine.

"Rusi kažu da nisu gađali civilne objekte, ali 33 civilna grada su pogođena u posljednja 24 sata", rekao je on Rojtersu.

9.56 - Volas: Velika Britanija neće poslati vojne avione na Rusiju

Velika Britanija neće slati svoje vojne avione protiv Rusije, rekao je sekretar za odbranu Ben Volas.

On je rekao da neće poslati vojne avione protiv Rusije.

"NATO je trebalo direktno da proglasi rat Rusiji, zato što je to ono što bi trebalo", rekao je on, prenosi BBC.

"Prema namjerama Velike Britanije, kada se vratimo unazad na 2008. godinu, pokušali smo da Ukrajina uđe u NATO, druge članice to nisu željele", rekao je on.

Austrijski kancelar Karl Nehamer polazi od toga da će EU usvojiti i treći paket sankcija protiv Rusije, koji će sadržati još ciljanije i intenzivnije mjere.

Nehamer je, nakon što je na Savjetu EU usvojen paket kaznenih mjera protiv Rusije zbog napada na Ukrajinu, rekao da će treći paket, koji se već priprema, biti usmjeren na one ličnosti koje imaju vlast i uticaj u Kremlju.

9.39 - Generalštab Vojske Ukrajine: U Kijevu diverzantska grupa; "Spremite Molotovljeve koktele"

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da na teritoriji Obolona u Kijevu djeluje neprijateljska diverzantsko-izviđačka grupa, prenosi Ukrajinska pravda.

Generalštab ukrajinske vojske je pozvao građane da ostanu u domovima i spreme Molotovljeve koktele kako bi neutralisali "okupatore".

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas da su u Kijev ušle grupe ruskih diverzanata i optužio Rusiju da planira da ubije njega kao predsjednika države.

Prethodno su ukrajinski mediji javili da su tri mosta dignuta u vazduh u blizini Kijeva kako bi bio zaustavljen prolaz neprijateljskih trupa sa tenkovima.

увага На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі! — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

9.31 - Vojska Rusije: Preuzeli smo kontrolu nad Černobiljom

Ruska vojska preuzela je kontrolu nad nuklearnom elektranom u Černobilju u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Navodi se da je nivo radijacije u zoni Černobilja normalan, a da je kontrola nad nekadašnjom nuklearnom elektranom u Černobilju uspostavljena juče, prenosi Interfaks.

Ruski padobranci biće uključeni u obezbeđenje nuklearne elektrane, navodi se u saopštenju.

9.17 - Mapa napadnutih objekata

Bjeloruska Neksta je objavila mapu koja prikazuje napadnute objekte širom Ukrajine.

⚡️A rough map of attacked objects across #Ukraine right now. pic.twitter.com/D0MtOfY8BZ — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

9.13 - Tužilac MKS: Moguća istraga ratnih zločina u Ukrajini

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Karim Kan danas je izrazio zabrinutost zbog ruske invazije na Ukrajinu i rekao da bi tribunal mogao da istražuje moguće ratne zločine u ovoj zemlji.

"Pažljivo pratim dešavanja u Ukrajini sa sve većom zabrinutošću", naveo je Kan u saopštenju, prenosi Rojters.

On je podsjetio sve strane koje učestvuju u neprijateljstvima na teritoriji Ukrajine da njegova kancelarija može da sprovodi svoju jurisdikciju i da istražuje svako djelo genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina počinjenog u Ukrajini.

Nakon ruskog pripajanja Krima u martu 2014. i borbi koje su uslijedile u istočnoj Ukrajini između proruskih snaga i ukrajinske vojske, Kijev je prihvatio nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene na svojoj teritoriji od februara 2014.

U decembru 2020. godine, kancelarija tužioca je objavila da ima razloga da vjeruje da su ratni zločini i drugi zločini počinjeni tokom sukoba u istočnoj Ukrajini, preliminarna istraga je završena, ali formalni zahtjev sudijama za otvaranje pune istrage još nije podnesena.

Rusija nije članica MKS i protivila se pokretanju slučaja pred ovim sudom, ali on može da istražuje navodne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene na teritoriji Ukrajine, bez obzira na nacionalnost navodnih počinilaca, navodi Rojters.

9.12 - Francuska će pomoći da se evakuiše Zelenski

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Iv le Drijan rekao je da će ta zemlja pomoći predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom ako mu bude ugrožena bezbjednost.

"Bezbjednost Zelenskog je ono što je najvažnije i mi smo spremni da mu pomognemo, ako bude potrebno", rekao je on i dodao da su spremni da ga evakuišu.

9.09 - Lideri EU razgovaraju o trećem paketu sankcija Rusiji

Lideri zemalja i vlada članica EU razgovaraju o trećem paketu sankcija Rusiji, koje će biti uvedene u slučaju da se ne poboljša situacija u Ukrajini, izjavio je za TASS neimenovani izvor iz delegacije jedne od zemalja članica bloka.

"Praktično od samog početka samita, lideri razgovaraju o nacrtu trećeg paketa sankcija", rekao je izvor na marginama vanrednog samita EU u Briselu.

Prema riječima diplomate, među novim sankcijama moglo bi da bude isključivanje Rusije iz sistema SVIFT.

"Moguće je da bude isključivanja iz sistema SVIFT, ali za sada nije donesena konačna odluka o tome", naveo je neimenovani diplomata, uz napomenu da pojedine članice EU insistiraju na tome, dok se druge, kao što je NJemačka, protive tome.

On je naglasio da je jedna od opcija uvođenje sankcija predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, ali da ni o tome još nije donesena odluka.

Na pitanje da kada bi treći paket sankcija mogao biti uveden, diplomata je rekao da još nije potpuno jasno šta bi moglo da izazove uvođenje novih mjera, te da će sve biti jasnije u naredna dva dana.

8.58 - Volas: Rusija namjerava da izvrši invaziju na cijelu Ukrajinu

Britanski ministar odbrane Ben Volas tvrdi da Rusija namjerava da zauzme cijelu Ukrajinu.

Volas je za Skaj njuz ocijenio da ruska vojska nije uspjela da ispuni svoj cilj prvog dana akcije u Ukrajini.

Britanski ministar odbrane je procijenio da je Rusija prvog dana izgubila više od 450 vojnika u Ukrajini.

U gradu Gorlovka, u ukrajinskom granatiranju pogođena je zgrada škole u kojoj je poginulo dvoje nastavnika, u gradu Donjecku je ranjen civil, dok su u Luganjsku registrovana 33 napada na 10 naseljenih mjesta, saopštile su danas vlasti samoproglašenih republika na istoku Ukrajine.

Rumunsko vazduhoplovstvo presrelo je ukrajinski avion u vazdušnom protosu Rumunije. Prema riječima rumunskih vlasti, riječ je o slučajnosti jer se mladi pilot izgubio, odnosno nije mogao da se vrati nazad u Ukrajinu pošto je aerodrom sa kojeg je poletio uništen.

Rumunski ministar odbrane Vasile Dinku objasnio je da je da je ukrajinski avion bezbjedno sletio na aearodrom u Bakau.

U blizini Kijeva, na pravca sjeverozapada, ukrajinske snage digle su u vazduh tri mosta, kako bi bio zaustavljen prolaz ruskih snaga, javlja danas Ukrajinska pravda pozivajući se na izvor u Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine.

Ruske snage koje su u Ukrajinu ušle iz Bjelorusije nalaze se na tridesetak kilometara od glavnog grada Kijeva, kažu američki lideri.

Američki ministar obrane Lloyd Austin telefonom je američkim zakonodavcima rekao da su ruske snage koje su u zemlju ušle iz Bjelorusije oko 32 kilometra od Kijeva, potvrdila je AP-ju osoba upoznata s pozivom.

8.32 - Špigl: Njemačka šalje trupe na istočno krilo NATO

Njemačka planira da NATO-u ponudi trupe, sisteme protivvazdušne odbrane i ratne brodove za jačanje istočnog krila Alijanse, nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, objavio je danas nemački nedjeljnik Špigl bez navođenja izvora, prenosi Rojters.

Njemačka bi mogla blagovremeno da pošalje pešadijsku četu sa oko 150 vojnika i više desetina oklopnih transportera "Boker", kao dio paketa koji je vojska sastavila za ministarku odbrane Kristin Lambreht, piše Špigl.

Kako se navodi, Njemačka planira i da ponudi protivvazdušne raketne sisteme "Patriot" i korvetu i fregatu, koji bi morali biti povučeni iz drugih misija na Mediteranu, dok je jedan izviđački brod "oste klase" sa senzorskom tehnologijom već na putu ka Baltičkom moru.

7.55 - Blinken uvjeren da će Putin pokušati da svrgne vlast u Ukrajini

Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je da je siguran je da će ruski predsjednik Vladimir Putin pokušati da svrgne aktuelnu vlast u Ukrajini.

Blinken je u intervjuu za ABC rekao da je to dio ruskog plana za napad na Kijev i druge veće gradove u Ukrajini, zajedno s pokretanjem napada na zemlju sa sjeverne, istočne i južne granice.

Blinken je ponovio da su SAD posvećene odbrani NATO saveznika, upozorivši da je napad na jednog člana NATO-a napad na sve članice Alijanse.

"Predsjednik je bio vrlo jasan da ćemo braniti svaki centimetar teritorije NATO-a. Mislim da je to najmoćnije sredstvo odvraćanja predsjednika Putina da ide dalje od Ukrajine", rekao je Blinken.

Blinken je ponovio stav predsjednika Džozefa Bajdena da je mogućnost proširenja američkih sankcija za Putina još u igri, ako dođe do eskalacije situacije.

7.53 Ukrajina: 800 žrtava na ruskoj strani

Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je u ranim jutarnjim satima da su njegove oružane snage nanijele oko 800 žrtava ruskim snagama od početka invazije.

Nije odmah bilo jasno da li je ministarstvo mislilo samo na broj ubijenih. Ministarstvo je saopštilo da je više od 30 ruskih tenkova uništeno, kao i sedam ruskih aviona i šest helikoptera.

7.35 - Geraščenko: Plan Rusije da se tenkovima probije do Kijeva

Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko izjavio je da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva iz pravca Ivankova i Černigova.

"Najteži dan će biti danas. Plan neprijatelja je da se kolonama tenkova probije od Ivankova i Černigova do Kijeva", napisao je Geraščenko na Telegramu.

Dodao je da su branioci Kijeva spremni, prenosi Interfaks Ukrajina.

7.29 - Dijelovi oborenog aviona uništili zgradu?

Zgrada koja gori u ukrajinskoj prijestonici možda i nije gađana. Pojedini mediji javljaju da je zgrada uništena nakon što su na nju pali dijelovi letjelice koja je oborena. U međuvremenu, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je u twittu objavio da je najmanje troje ljudi povrijeđeno, kao rezultat "raspada rakete". Naveo je da je jedna zgrada u plamenu i da joj prijeti rušenje.

Photos via Anton Gerashenko of Ukraine’s interior ministry showing the apartment block on fire and being put out by emergency workers and part of what looks like a missile or aircraft. pic.twitter.com/oFKqVOd8aU — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Reporter CNN-a čuo je dvije velike eksplozije u centru grada i treću na periferiji. BBC prenosi zvaničnila ruskog ministarstva unutrašnjih poslova koji je rekao da je jedan ruski avion oboren nad distriktom Darnitki nad Kijevom. TelekanalNTA je ovjavio sliku na kojoj se vidi dim. Takođe, postoje nepotvrđen izvještaji da je PVo oborila nekoliko projektila.

"За оперативною інформацією, ворожий літальний Апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а", - Антон Геращенко pic.twitter.com/nz91fi1Tsu — Телеканал НТА (@TelekanalNTA) February 25, 2022

7.24 - Ruski tenkovi idu ka Kijevu, ukrajinska vojska srušila most

Kolona ruskih tenkova koja se kreće ka Kijevu zaustavljena je kod sela Ivankov, gdje su ukrajinske snage digle most u vazduh kako bi zaustavile kolonu, piše Ukrajinska pravda pozivajući se na izvor u Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine.

Kako se navodi, ruski tenkovi se kreću ka Kijevu, ali je počela borba kod Ivankova.

Ukrajinske snage digle su u vazduh most kako bi zaustavile ruski konvoj, navodi list i dodaje da se Ivankov nalazi na pola puta od granice do Kijeva.

7.14 - Zelenski: NATO nije spreman da primi Ukrajinu, ostajemo sami

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da lideri evropskih zemalja nisu spremni da iznesu detalje kada je riječ o prijemu Ukrajine u NATO, dodajući da se Kijev ne plaši da govori o neutralnom statusu Ukrajine.

"Ostajemo sami u odbrani naše države... Ko je spreman da Ukrajini da garanciju za ulazak u NATO? Iskreno, svi se plaše", rekao je Zelenski noćas u video-poruci, prenosi Interfaks.

"Poručujem svim partnerima naše zemlje - sada je važan trenutak, odlučuje se o sudbini naše zemlje. Pitam ih da li su sa nama? Oni odgovaraju da su sa nama, ali nisu spremni da nas prime u savez", rekao je Zelenski.

Zelenski oglasio je na "Telegramu" rekao da je u posljednja 24 časa poginulo 137 ukrajinskih vojnika, a da je povrijeđeno još 316.

On je potvrdio da je Kijev izgubio kontrolu nad Zmijskim ostrvom u Crnom moru. Prema njegovim riječima, svi ukrajinski vojnici razmješteni na ostrvu su poginuli.

Informaciju o gubitku kontrole nad Zmijskim ostrvom prva je saopštila ukrajinska služba za zaštitu granica, koja je navela da je izgubila kontakt s ukrajinskim graničarima i vojnicima na tom ostrvu, koje je dio administrativne oblasti Odesa.

Zelenski je naglasio da se Ukrajina sama bori i da "ne vidi nikog" da učestvuje u sukobima na strani Kijeva.

On je zahvalio svakoj zemlji koja je pružila podršku Ukrajini "djelima, a ne samo riječima".

Zelenski je poručio da ne planira da napusti Kijev.

On je naglasio da i članovi njegove porodice ostaju u Ukrajini, ali da neće javno govoriti o njihovoj lokaciji.

Zelenski se jutos obratio i apelovao na Rusiju da prekine napade.

"Rusija će morati da razgovara sa nama prije ili poslije o tome kako da se prekinu neprijateljstva i da se završi ova invazija. Što prije razgovori počnu, Rusija će imati manje gubitke", naveo je i dodao da nema namjeru da napušta Kijev iako je to "ruska meta broj jedan za sada".

7.15 - U Lavovu se oglasile sirene

U gradu Lavovu na zapadu Ukrajine rano jutros oglasile su se sirene, rekao je svedok za Rojters.

Ruski predsjednik Vladimir Putin juče ujutro je objavio početak specijalne vojne operacije u Ukrajini. Kremlj je saopštio da se u Ukrajini ne vodi rat, već specijalnu operaciju, čiji je cilj denacifikacija zemlje i demilitarizacija, u interesu bezbejdnosti Rusije.

U Ukrajini je uvedeno ratno stanje i proglašena opšta mobilizacija.

Sve o dešavanjima tokom prethodnog dana možete da pročitate OVDJE.