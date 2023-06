Rusi o nestaloj podmornici: Može se izvući

MOSKVA - Nestalu podmornicu, koja je istraživala olupinu Titanika, moguće je podići sa dubine od 3,8 kilometara, rekli su bivši komandant ruske Sjeverne flote (1999-2001) admiral Vjačeslav Popov i bivši komandant Baltičke flote (2001-2006) admiral Vladimir Valuev.

Spasilačke ekspedicije su potvrdile su u ponedjeljak nestanak podmornice sa posadom, dizajnirane da doprema turiste na mesto potonuća Titanika. U njoj se nalazi petoro ljudi, a komunikacija sa njima je nestala otprilike 1 sat i 45 minuta nakon ronjenja u nedjelju.

Bivši zamjenik šefa ruskog Ministarstva za vanredne situacije Mihail Falejev sugerisao je da bi podmornica moralo da se zaglavi u olupini Titanika. Takođe je iznio verziju kvara u sistemu pomijeranja balastnog vazduha.

"Moguće je da ljudi budu spaseni, postoji tehnologija za to. To je teška stvar, ali je moguće - čak i sa takve dubine. Ako postoji ovakva podmornica, postoje i druge - spasilačke, drugačije namene koji se mogu koristiti. Ako se one upotrebe, onda sam ubjeđen da ima mogućnosti da se podmornica podigne", rekao je Popov.

Admiral Vladimir Valuev takođe smatra da je moguće podići podmornicu sa dubine od 3,8 kilometara.

"Postoje dubokomorske podmornice, najvažnije je pronaći ih, a onda je stvar tehnologije. Samo je nekako otkačite, vucite i podignite", dodao je Valuev.

Admiral je naveo primjer uspješne operacije spasavanja u avgustu 2005. godine na Kamčatki . Tada se incident dogodio na podmornici za operacije traganja i spasavanja AS-28.

Podmornica, koji je prevozila sedam ljudi, nije uspjela da izroni u zalivu Berezovaja oko 75 kilometara južno od Petropavlovsk-Kamčatskog . Na dubini od 190 metara uređaj se zapleo u ribarske mreže i kablove obalske infrastrukture Pacifičke flote.

Nakon neuspješnih pokušaja da se podmornica odvuče na dubinu gdje bi mogli da se koriste ronioci, ruski spasilački brod KIL-27 stigao je na lice mkesta, noseći britanske spasioce sa dubokomorskim robotskim podmornicom Scorpion-45. Uspostavili su video vezu sa posadom i uspkeli su da oslobode rusku podmornicu u roku od osam sati. Zdravstveno stanje svih članova spašene posade bilo je normalno.