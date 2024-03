Rusi objavili listu stranih boraca u Ukrajini, spominju i Hrvate (FOTO)

MOSKVA - ​Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da nastavlja pratiti i bilježiti sve strane borce koji su došli u Ukrajinu kako bi učestvovali u borbenim akcijama na ukrajinskoj strani.

U detaljnoj evidenciji nisu navedeni strani borci koji se bore na ruskoj strani.

Dakle, kako navodi rusko ministarstvo odbrane, od 24. februara 2022. ukupan broj stranih plaćenika koji su stigli u Ukrajinu iznosi 13.387. Istovremeno tvrde da su život izgubila 5962 strana borca. Prema toj ruskoj evidenciji, hrvatski državljani su među brojnijim strancima koji se bore na ukrajinskoj strani - navodno čak 335 Hrvata učestvuje u borbama, od čega su poginula 152. S pasošima BiH stiglo je u Ukrajinu 207 boraca i 90 ih je poginulo, a iz Slovenije je došlo njih pet i niko nije poginuo.

Takođe, zabilježili su slučaj vojnika iz Srbije koji se bori na ukrajinskoj strani i još je živ.

