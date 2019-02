Rusi počeli da testiraju: Vještačka inteligencija "napada"

MOSKVA -- Novi sistemi s vještačkom inteligencijom, koji će moći da uništavaju mete sa smanjenim učešćem pilota, testiraju se na ruskim jurišnim helikopterima "Mi-28N".

To je za ruski agenciju Tass rekao neimenovani izvor. "Trenutno se obavljaju probe sistema sa vještačkom inteligencijom, odnosno novog osmatračkog sistema, tzv. elektronskog operatora oružja. Sistem sam analizira mete na terenu, procjenjuje da li su neprijateljske i nakon odabira odgovarajućeg oružja sam dejstvuje", rekao je taj izvor.

Prema njegovim riječima, na pilotima je samo da odaberu metu među ponuđenima, a sistem radi sve ostalo. Piloti će takođe imati mogućnost da u bilo kom trenutku preuzmu kontrole i sami donesu odluku.

Artificial intelligence system on Mi-28N helicopters to destroy targets selected by pilots https://t.co/lL7JOreZLx © Alexander Ryumin/TASS pic.twitter.com/gwiA187O4t