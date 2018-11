Rusi podigli avijaciju, Su-25 patroliraju Kerčkim moreuzom

Rusija avijacija podigla je avione Su-25 kako bi patrolirali Kerčkim moreruzom zbog aktivnosti ukrajinske mornarice, saopštavaju ruski mediji.

Prethodno je saopšteno da su brodovi ukrajinske ratne mornarice krenuli u pravcu Kerčkog moreuza u oblasti provokacije koju je organizovala ukrajinska strana.

To je za Sputnjik saopštila pres-služba ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB).

Dodaje se i da FSB preduzima sve neophodne mjere kako bi sprečila bilo kakva neprijateljska dejstva i provokacije.

Conflict in Azov Sea: At this time over Kerch bridgehttps://t.co/oKuN6xipVi pic.twitter.com/IuRieEAUEI