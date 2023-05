Rusi raketirali Kijev (VIDEO)

KIJEV - Sistem PVO odbio je ruske vazdušne napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine, izvjestili su rano jutros ukrajinski zvaničnici.

"Protivvazdušna odbrana djeluje protiv ciljeva“, napisao je Andrij Jermak, šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, na svom "Telegram" kanalu. Nije naveo druge detalje.

Ukrajinske vojne vlasti napisale su na "Telegramu" da PVO odbija napade na prestonicu.

Massive number of outgoing Ukrainian SAMs during tonight’s Russian air raid on Kyiv. pic.twitter.com/G0sahlmTZo