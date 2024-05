Rusi silovito napreduju u Ukrajini, evo šta su sve osvojili

KIJEV - Petomjesečno čekanje da američki Kongres odobri 61 milijardu dolara vojne pomoći Ukrajini vjerovatno im je prouzorokovalo trajne posljedice koje će se osjećati na prvim linijama ratišta još mjesecima.

Ruske snage iskoristile su "artiljerijsku sušu" koja je drastično umanjila sposobnosti ukrajinske odbrane od decembra kako bi napredovale na istočnom ratištu blizu Avdejevke, postigavši najveći napredak od prvih mjeseci rata.

Napredak ruskih snaga potaknuo je upozorenja visokih ukrajinskih vojnih funkcionera o mogućoj prijetnji linijama snabdijevanja i logističkim centrima na istoku, koji su sada opasno blizu dometa nadmoćne ruske vatrene moći.

Veliko napredovanje uoči očekivane ruske ofanzive

Mračne vijesti o napretku dolaze uoči očekivane ruske ofanzive krajem maja, koja bi mogla ugroziti ukrajinske snage u istočnoj regiji Donjecka i teško izvojevane, iako skromne, uspjehe prema lučkom gradu Mariupolju.

Rusija je bacila ogromne resurse na slabu ukrajinsku odbranu preko istočnih linija fronta, gurajući se prema tri ključne tačke: vitalnom vojnom centru Pokrovsku zapadno od Avdejevke te lokacijama na strateškim uzvisinama, kao što su Časov Jar blizu Bahmuta i Kurakova na jugoistoku.

Rusi nisu stali na Avdejevki, odmah su krenuli dalje

Ukrajina je 17. februara objavila da se povukla iz Avdejevke, istočnog grada za koji borbe vode cijelu deceniju. Rusija je, prema dostupnim informacijama, žrtvovala hiljade vojnika kako bi ga zauzela. No, napredovanje ruskih snaga nije stalo na Avdejevki.

Tokom sljedećih 10 sedmica, kao što pokazuje analiza ukrajinske posmatračke grupe DeepStateMap, ruske su snage polako zauzimale selo za selom zapadno od grada, iskoristivši neuspjeh Kijeva da izgradi utvrde, ali i nevoljkost da javno iznese razmjere svojih teritorijalnih gubitaka u tom području.

Najveći ruski napredak od prodora kod Severodonjecka prije gotovo dvije godine

Tek je u nedjelju vrhovni ukrajinski vojni komandant Oleksandr Sirskji priznao pad niza sela za koje su njegovi podređeni danima insistirali da se za njih još uvijek vode borbe. To je potvrdilo je da su ruske snage u nešto više od dva mjeseca postigle najveći i najbrži napredak od prodora kod Severodonjecka u julu 2022.

Ukrajinsko oklijevanje da prizna te gubitke dovelo je do javnih kritika nekih proukrajinskih vojnih blogera i analitičara. DeepStateMap, koji svakodnevno ažurira situaciju na prvoj liniji ratišta, pokazao je značajne gubitke u blizini Avdejevke. Jedan od osnivača grupe, Ruslan Mikula, rekao je za CNN da su progovorili jer su smatrali da vojni portparol ima priliku provjeriti stvarnu situaciju, ali on i dalje daje neistinite informacije i to potkopava njihov kredibilitet.

Ukrajinci su sada posebno ranjivi

Mikula je rekao da je rusko napredovanje blizu Očeretinea, sela koje je Rusija zauzela proteklih sedmica zapadno od Avdejevke, "zasad taktički uspjeh", ali bi "mogao postati strateški".

"U trenutnoj situaciji biće vrlo teško zaustaviti neprijatelja jer se probija tamo gdje odbrana nije obraćala dovoljno pažnje", rekao je on.

Rekao je da postoji nedostatak odbrambenih utvrda duž Avdejevke na cijelom lijevom boku - što bi zapravo značilo da su otvorene ravnice sada ranjive gotovo do ključne autoceste koja vodi do strateškog ukrajinskog centra Pokrovsk.

U posljednjem saopštenju ukrajinskog glavnog štaba stoji da njihove snage brane niz sela mnogo bliže Pokrovsku nego što su priznavali ranije.

Zelenski traži hitnu dostavu zapadne pomoći

Predsjednik Volodimir Zelenski je prekjuče u obraćanju zahtijevao "značajno ubrzanje zapadnog snabdijevanja kako bi se značajno ojačale sposobnosti vojnika." Rekao je da je odbrani Kijeva potrebna snaga koja se mora dokazati u smjeru Pokrovska, zajedno s drugim opasnim linijama ratišta na jugu kod Kurakova, ali i na sjeveroistoku u blizini Kupjanska.

Daljnje rusko napredovanje prema Kurakovu na jugoistočnom dijelu te linije ratišta moglo bi ugroziti uspjehe koje je Ukrajina postigla tokom ljetne protivofanzive. Na sjeveru, Rusija redovno bombarduje drugi po veličini grad u Ukrajini, Harkov, ali takođe snažno gura duž ratišta u blizini Kupjanska, kako bi ponovo zauzela teritoriju koju je Ukrajina zauzela u munjevitoj protivofanzivi u kasno ljeto 2022.

Pad Časov Jara stvorio bi velik problem

Ukrajinski funkcioneri takođe su javno upozorili na mogućnost pada Časov Jara, malog grada u blizini grada Bahmuta, koji su Rusi prvo brutalno razorili, a potom osvojili prošlog maja.

Časov Jar nalazi se na uzvisini, a potpukovnik Nazar Vološin, portparol lokalne ukrajinske komande, rekao je prekjuče na ukrajinskoj televiziji da ruske snage namjeravaju probiti duž kanala blizu njega i zauzeti ga kako bi stekle stratešku prednost nad vojno važnim obližnjim ukrajinskim gradovima.

"Za njih je jako važno da zauzmu Časov Jar prije nego što dobijemo inostranu pomoć, odnosno prije nego što se prekine aktuelni manjak municije", rekao je Vološin za ukrajinsku televiziju. "Ako neprijatelj zauzme dominantne uzvisine i okupatori se tamo učvrste, biće to veliki problem za nas, jer će se Kostjantinovka, Kramatorsk, Slovjansk i Družkovka odmah naći na udaru", zaključio je.

Ruski cilj osvajanja Donjecka je sve bliži realizaciji

Ako bi se ta četiri grada, koja se nalaze uz istu autocestu, našla pod ozbiljnom prijetnjom, ruski cilj kontrole nad cijelom regijom Donjecka bio bi mnogo bliže ostvarenju.

Jurij Fedorenko, komandant jedinice bespilotnih letjelica Achilles pri 92. zasebnoj jurišnoj brigadi u tom području, rekao je da su sljedeća dva mjeseca označila "prozor mogućnosti" za ruske snage. Rekao je da su ruske snage shvatile da će Ukrajina uskoro "imati potrebna sredstva protivvazdušne odbrane i potreban raspon municije koncentrisanog na prvoj liniji ratišta, što će onemogućiti neprijatelju izvršavanje zadaća intenzitetom koji ima sada", prenosi Index.

