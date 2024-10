Rusi stigli na korak do osvajanja još jednog grada (FOTO/VIDEO)

SELIDOVE - ​Ruske snage napreduju u nekoliko istočnih ukrajinskih gradova, približavajući se ostvarenju cilja - osvajanju strateškog grada Pokrovska, objavili su ruski i ukrajinski blogeri.

"Neprijatelj je napredovao u Selidovu" napisala je kasno u subotu na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram grupa DipStejt, blisko povezana s ukrajinskom vojskom.

Objavila je kartu na kojoj su prikazane ruske snage na jugoistoku grada.

Ruske snage napadaju rudarski grad Selidove u ukrajinskoj regiji Donjeck od prošle nedjelje. Njegovo zauzimanje otvorilo bi put ruskom napredovanju prema logističkom središtu Pokrovsku 20 km sjeverozapadno.

#BREAKING Russian forces have captured the village of Izmailivka, just west of Hirnyk. Flags were raised. Russian forces are now within 3km of cutting off the last supply route into the southern Pokrovsk pocket. pic.twitter.com/oBdeDqfsuj