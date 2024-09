Rusi su mjesecima očekivali ukrajinski upad u Kursk

KIJEV - Ruska vojna komanda je predvidjela ukrajinski upad u regiju Kursk i kovala je planove kako ga spriječiti nekoliko mjeseci, pokazuju dokumenti za koje je ukrajinska vojska rekla da ih je zaplijenila s napuštenih ruskih položaja u regiji.

Ovo otkriće čini nered među ruskim snagama nakon ukrajinskog napada početkom avgusta još sramotnijim. Dokumenti u koje je "The Guardian" imao uvid takođe otkrivaju rusku zabrinutost za moral u Kursku, koja se pojačala nakon samoubistva vojnika na frontu koji je navodno bio u "dugotrajnom stanju depresije zbog službe u ruskoj vojsci".

Zapovjednici jedinica dobijaju uputstva da osiguraju da vojnici svakodnevno konzumiraju ruske državne medije kako bi održali svoje "psihološko stanje".

Ukrainian soldiers several miles inside the Ukrainian-occupied part Russia seem relaxed enough to start repainting town names with the Ukrainian spelling. Not sure this is what Putin had in mind in February 2022. pic.twitter.com/Zp7zRMDzEw