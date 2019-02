Rusi su spremni za novu kubansku krizu

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da je ruska vojska spremna za "novu verziju" kubanske raketne krize ako su SAD "dovoljno lude" da požele da do toga dođe.

Kubanska raketna kriza izbila je 1962. godine kada je Rusija odgovorila na postavljanje raketa SAD u Turskoj slanjem balističkih raketa na Kubu, što je stvorilo konflikt koji je svijet doveo na ivicu nuklearnog rata.

Više od pet decenija kasnije, napetost ponovo raste zbog ruskog straha da bi SAD mogle da postave rakete srednjeg dometa u Evropi, prenosi Rojters.

Putinova izjava, koju je u srijedu uveče dao za ruske medije, nastavak je njegovih ranijih tvrdnji da će Rusija na svaki potez SAD koji za cilj ima da postave nove rakete bliže Rusiji odgovoriti istom mjerom i rasporediti svoje rakete bliže SAD, ili razviti brže projektile, ili oba.

Putin je prvi put detaljno izložio svoje upozorenje, rekavši da bi Rusija mogla da rasporedi hipersonične rakete na brodovima i podmornicama ako se Vašington odluči na postavljanje nuklearnih raketa srednjeg dometa u Evropi.

"Govorimo o podmornicama ili brodovima. I možemo ih staviti, s obzirom na brzinu i domet naših raketa... u neutralne vode. Plus, oni nisu stacionarni, već se kreću i moraće da ih pronađu", rekao je Putin, prema transkriptu objavljenom iz Kremlja.

"Sami izračunajte. Brzina raketa je devet maha, a njihov domet veći od 1.000 kilometara."

SAD su ove tvrdnje odbacile kao propagandu i pokušaj skretanja pažnje sa, kako Vašington tvrdi, ruskog kršenja INF sporazuma po kome nijednoj od dvije države nije dozvoljeno postavljanje raketa kratkog i srednjeg dometa u Evropi.

Putin je rekao da ne želi trku u naoružanju, ali da neće imati izbora ako se SAD odluče na postavljanje projektila u Evropi, od kojih bi neke mogle da stignu do Moskve za 10-12 minuta.

On je dodao da bi njegov pomorski odgovor na taj potez bio slanje raketa koje bi stigle do SAD prije nego američke do Moskve, prenosi Rojters.

"Proračuni im ne idu u korist, barem po onome kako stvari danas stoje. To je sigurno", rekao je Putin.

Odnosi između Vašingtona i Moskve bili su napeti, ali ne mogu se porediti s Kubanskom raketnom krizom, dodao je on. "Ove tenzije nisu razlog da se konflikt dovede do onog iz šezdesetih godina. U svakom slučaju, to nije ono što mi želimo", rekao je Putin. "Ako neko to želi, u redu, dobrodošli su. Pa neka računaju vrijeme putanje projektila."