Rusi uništili prvi britanski tenk Čelindžer u Ukrajini (VIDEO)

ROBOTINE - Po svemu sudeći, ukrajinske oružane snage izgubile su svoj prvi tenk Čelindžer 2, a koji su dobile od Velike Britanije. Video koji je kružio internetom u ponedjeljak prikazuje pomenuti tenk, koji je bio u sastavu 82. vazdušno-jurišne brigade, u plamenu na ivici puta izvan mjesta Robotine, u južnoj ukrajinskoj oblast Zaporožja.

Vijest o gubitku 69 tona teškog Čelindžera 2, od njih 14, koliko ih je Britanija poslala Ukrajini, dolazi samo nekoliko dana nakon što se ukrajinsko ministarstvo odbrane pohvalilo tim tenkovima u videointervjuu s vojnikom 82. brigade.

Vojnik je u tom videu pohvalio Čelindžer 2 zbog njegove dalekometne vatrene moći i izvrsne zaštite u poređenju s tenkovima sovjetskog tipa. Iako još nema snimaka toga kako Čelindžer u sklopu ukrajinske 82. brigade ispaljuju projektile iz svojih 120-milimetarskih topova, video zapaljenog tenka ironično naglašava njihovu sposobnost preživljavanja. Naime u njemu se vidi da je kupola gorućeg Čelindžera 2 još uvijek pričvršćena za njegov oklop, piše "Forbes".

Jedna od glavnih slabosti sovjetskih tenkova T-72, T-80 ili T-90 je to što takvi tenkovi imaju tri člana posade, koji imaju automatske punjače za glavni top. Britanski, američki i zapadni tenkovi generalno imaju četvrtog člana posade koji ručno puni top.

