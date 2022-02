Rusi započeli vojnu operaciju na Ukrajinu; Mediji: Pao ključni aerodrom u Ukrajini (UŽIVO)

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je rano jutros početak vojne operacije na Ukrajinu, a ukrajinske vlasti proglasile su ratno stanje širom zemlje, izjavio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

15.16 - Kijev: Iz Bjelorusije lansirane četiri balističke rakete ka Ukrajini

Četiri balističke rakete lansirane su sa teritorije Bjelorusije ka teritoriji Ukrajine, izjavio je danas načelik Generalštaba Ukrajine Valerij Zalužni, prenio je ukrajinski Interfaks.

"Četiri balističke rakete su ispaljene ka jugozapadnom pravcu", naveo je Zalužni na Facebooku, javlja Tanjug.

Zasad nema više informacija o navodima Zalužnog.

15.10 - Pao ključni aerodrom u Ukrajini

Prema izvještavanju niza njemačkih medija, koji se pozivaju na upućene ukrajinske izvore, ruske snage su sve bliže glavnom gradu Kijevu. Već se nalaze oko 20 kilometara sjeverozapadno od centra Kijeva i osvojili su vojni aerodrom u Hostomelu.

14.52 - Granata raznijela bolnicu u Donjecku

Ukrajinska vojna komanda saopštila je da su četiri osobe poginule, a 10 je povrijeđeno kada je ruska granata pogodila bolnicu u Vuhledaru u Donjecku.

Ukrajina je saopštila da je Rusija izvela 203 napada od početka dana, a borbe se vode na skoro cijeloj teritoriji, prenosi Rojters.

14.42 - Zaharova: Ovo je pokušaj da se spriječi globalni rat

Zvanična predstavnica ruskog MIP-a Marija Zaharova je, komentarišući situaciju sa Ukrajinom, rekla da ovo nije početak rata, već pokušaj da se spriječi globalni rat.

"Ovo nije početak rata. Prvo, ovo je veoma važno. Naša želja da spriječimo razvoj događaja koji bi mogao da preraste u globalni rat. I drugo, ovo je kraj rata", rekla je ona na kanalu NTV.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen izjavila je danas da će drugi paket sankcija koje će uvesti Evropska unija teško pogoditi rusku ekonomiju i poručila da je stabilnost Evrope u pitanju.

14.29 - Podoljak: Moguć napad Rusije na vladine objekte u Kijevu

Savjetnik Kancelarije ukrajinskog predsjednika Mikailo Podoljak saopštio je danas da postoji mogućnost da ruske trupe uđu u vladine objekte u centru Kijeva kako bi izvele specijalnu operaciju s ciljem da zbace ukrajinsku vladu. On je ocijenio da je to moguće s obzirom na to da se trenutno vode žestoke borbe u selu Hostomelj nadomak Kijeva, prenosi Interfaks-Ukrajina.

Francuski predsjednik Emanuel Makron obratio se naciji ovog popodneva i rekao je da je Francuska uz Ukrajinu u krizi.

Kako je najavio, odluke o daljim akcijama Rusije biće donijete danas popodne.

Makron je rekao da će sankcije protiv Rusije biti uperene na vojni, energetski i ekonomski sektor.

Služba bezbjednosti Ukrajine priprema i već realizuje provokacije sa montiranim snimcima o navodnim masovnim žrtvama među civilima, tvrdi portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.

Konašenkov je rekao da je cilj da se Rusija optuži "za navodne neselektivne i nesrazmerne napade" kako bi se zastrašili civili i kako bi se to prikazalo na zapadnim televizijama.

Mađarska je osudila ruski napad na Ukrajinu, izjavio je danas premijer te zemlje Viktor Orban, nakon sastanka bezbednosnog odbora vlade.

"Sa našim saveznicima iz EU i NATO, osuđujemo ruski vojni napad. Mađarska će ostati van vojnog konflikta, jer je bezbednost mađarskih građana najvažnija", naveo je Orban, prenosi britanski "Telegraf".

13.59 - Srušio se avion ukrajinske vojske, stradalo pet osoba

U Kijevskoj oblasti srušio se avion ukrajinske vojske u kom je bilo 14 osoba, a petoro osoba je stradalo, tom prilikom, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova.

13.25 - Peskov: Vremenski okvir operacije daće Putin

Ruska vojna operacija ima za cilj demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov uz napomenu da će vremenski okvir operacije definisati ruski predsjednik Vladimir Putin, prenosi TASS.

"Niko ne govori o okupaciji ukrajinske teritorije, ova riječ je neprimijenjiva ovdje", rekao je zvaničnik Kremlja.

"Kremlj ne vidi prepreke za organizovanje razgovora predsjednika Ruske Federacije i Ukrajine Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ali samo ako je Ukrajina "spremna da razgovara o bezbjednosnim zabrinutostima Moskve", rekao je Peskov.

On je podsjetio da je Putin već formirao svoju viziju šta će Rusija očekivati od Ukrajine kako bi se "konceptualni problemi crvene linije riješili".

"Mi smo to sasvim jasno formulisali: ovo je neutralan status, ovo je odricanje od sistema naoružanja... Ovde je pitanje da li je rukovodstvo Ukrajine spremno za to", dodao je Peskov, prenose Ria novosti.

BRISEL - Lideri EU najoštrije su osudili vojnu intervenciju Rusije u Ukrajini kao i umiješanost Bjelorusije, navodeći da za takvu upotrebu sile "nema mjesta u 21. vijeku".

12.55 - Ruska vojska stigla do Kijevske oblasti

"Ruska vojska probila je državnu granicu u Kijevskoj oblasti. Neprijatelji su ušli preko prelaza Vilč, a naši graničari zajedno sa vojskom spremni su za borbu", saopštio je ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine.

Ruski helikopteri napali su danas vojni aerodrom Gostomel, koji se nalazi u blizini glavnog grada Kijeva, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Prema tvrdnjama tih zvaničnika, Ukrajina je oborila tri ruska helikoptera, prenosi agencija Rojters.

Ukrajinski pogranični zvaničnici rekli su i da ruska vojska pokušava da prodre u ukrajinsku Kijevsku oblast i oblast Žitomir na bjeloruskoj granici, kao i da Rusija koristi raketne sisteme "Grad".

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da je Sjevernoatlantska alijansa povećala prisustvo na istočnom dijelu Alijanse i da "ruska invazija na Ukrajinu" nije iznenađenje.

Njemački kancelar Olaf Šolc istakao je danas, povodom vojnog djelovanja ruske vojske u Ukrajini, da je "ovo Putinov rat".

Šolc je, u obraćanju građanima, istakao da je Rusija danas eklatantno prekršila međunarodno pravo, da donosi patnju svojim susjedima, krši suverenitet i granice Ukrajine, i ugrožava živote svom bratskom narodu u Ukrajini.

12.17 - Srednja Evropa se priprema za izbjeglice iz Ukrajine

Zemlje Srednje Evrope pripremaju se u četvrtak za prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Bivše članice Varšavskog pakta i sadašnje članice NATO-a Poljska, Mađarska, Slovačka i Rumunija dijele kopnenu granicu s Ukrajinom, zemljom s 44 miliona ljudi.

"U idućih nekoliko sati biti će otvoreni prihvatni punktovi za izbjeglice iz Ukrajine", rekao je zamjenik poljskog ministra unutrašnjih poslova Pawel Szefernaker. U prvoj će fazi biti otvoreno osam punktova s hranom, ljekarskom pomoći i informacijama za moguće izbjeglice.

12.10 - Moldavija će uvesti vanredno stanje, Ukrajinci se slijevaju preko granice

Moldavija će uvesti vanredno stanje i spremna je prihvatiti desetine hiljada ljudi iz susjedne Ukrajine, rekla je moldavska predsjednica Maia Sandu.

"Pomoći ćemo ljudima koji trebaju našu pomoć i potporu", rekla je.

Kolone automobila čekaju na granici između Ukrajine i Moldavije, prema internetskim stranicama moldavskih medija.

Moldavija će zatvoriti svoj zračni prostor u četvrtak i preusmjeriti letove u druge zračne luke zbog sigurnosne situacije u regiji, objavio je zamjenik moldavskog premijera Andrei Spinu u postu na Facebooku.

12.05 - Belgija traži da EU prestane izdavati vize Rusima

Belgija želi da EU prestane da izdaje vize svim ruskim građanima, uključujući studente, radnike i turiste, rekao je danas ministar za azil kao odgovor na rusku vojnu akciju u Ukrajini.

"Ruski bezobzirni napad nas prisiljava da budemo oprezni sa Rusima koji žele da dođu u Belgiju. Rusi trenutno nisu ovdje dobrodošli", rekao je ministar za azil i migracije Sami Mahdi.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko predložio je održavanje rusko-ukrajinskih razgovora u Minsku, prenosi TASS pozivajući se na izvještaj bjeloruske agencije Belta.

11.45 - NATO šalje dodatne trupe na istok Ukrajine

NATO je saopštio da u istočni dio Alijanse razmješta dodatne odbrambene kopnene i vazdušne snage, kao i dodatna pomorska sredstva.

"Povećali smo spremnost naših snaga da odgovore na sve nepredviđene situacije", saopštili su iz NATO.

Predsjednik Lukašenko naredio je da se zaštiti granica Bjelorusije sa članicama NATO pakta.

Ponovo imamo rat u Evropi rekao je danas pred poslanicima austrijski kancelar Karl Nehamer govoreći o aktuelnoj situaciji u Ukrajini.

Nehamer je kazao da su "novi događaji pokazali, što je zastrašujuće, da u Evropi nismo u stanju da učimo iz istorije, a evropska istorija pisana je krvlju".

11.28 - Džonson: Ovo je katastrofa za kontinent

Ruska invazija je "katastrofa za kontinent", rekao je Boris Džonson.

Rekao je da će se uskoro obratiti naciji.

11.15 - Borbe u Harkovu

Trenutno su u sukobi u toku u blizini Harkova, drugog po veličini gradu u Ukrajini koji se nalazi na sjeveroistoku države.

Borbe se vode na putevima oko grada, ukrajinska vojska pokušava odbiti ruske napade, a na snimcima koji su objavljeni vidi se uništavanje oklopnih vozila jedne od strana borbe.

11.03 - Ukrajina prekinula diplomatske odnose sa Rusijom

Ukrajina je presjekla diplomatske odnose sa Rusijom, nakon što su Rusi rano jutros pokrenuli napad.

Krim je donio odluku da zatvori sve granične punktove sa Ukrajinom do daljneg.

10.43 - Ruski bombarderi nad Ukrajinom

Ruski vojni avioni snimljeni su kako nadlijeću nad gradovima Ukrajine.

Ruski jurišni helikopter snimljen je u ukrajinskom vazdušnom prostoru iznad Luganska.

10.32 - Vijeće sigurnosti UN-a vanredno zasjeda

Vijeće sigurnosti UN-a vanredno zasjeda zbog napada Rusije na Ukrajinu, nakon čega se očekuje da će Zapad izaći s konkretnom reakcijom na invaziju.

10.23 - Zemlje koja se graniče s Ukrajinom uvode vanredno stanje, stižu desetine hiljada izbjeglica

Dvije zemlje koje se graniče sa Ukrajonom, Moldavija i Litvanija uvode vanredno stanje zbog situacije u susjednoj zemlji, na koju je jutros krenuo napad Rusije.

Predsjednica Moldavije Maja Sandu kaže da će proglasiti vanredno stanje i da je njena zemlja spremna da prihvati desetine hiljada ljudi koji dolaze iz Ukrajine. "Pomoći ćemo svima kojima je potrebna naša pomoć i podrška", rekla je Sandu.

Desetine automobila stajalo je danas u koloni na granici izmedju Ukrajine i Moldavije, prema izvještajima moldavskih medija, navodi Rojters.

I predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda donio je istu odluku, s tim da je on već potpisao ukaz o proglašenju vanrednog stanja, a ono će stupiti na snagu kada ga proglasi parlament Litvanije, javio je Rojters.

10.07 - Trudo pozvao Moskvu da odmah prekine sva neprijateljstva

Premijer Kanade Džastin Trudo osudio je danas napad Rusije na Ukrajinu i pozvao Moskvu da odmah prekine sva neprijateljstva najavljajući ozbiljne posljedice ako se to ne dogodi.

"Kanada najstrožije osuđuje nečuveni napad Rusije na Ukrajinu. Ovi potezi bez povoda su jasan nastavak kršenja ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Takođe predstavljaju kršenje obaveza Rusije prema međunarodnom pravu i Povelji Ujedinjenih nacija", naveo je Trudo u saopštenju, prenosi Glas Amerike.

On je poručio da Kanada poziva Rusiju da momentalno prekine sva neprijateljstva i provokacije protiv Ukrajine i da povuče sve vojne i paravojne snage iz te zemlje.

10.06 - Moskva: U Ukrajini je specijalna vojna operacija, ne rat

U Ukrajini je pokrenuta specijalna vojna operacija u Donbasu i ti događaji ne mogu biti nazvani ratom, izjavio je stalni ruski predstavnik pri UN Vasilij Nebenzja tokom ranije danas održane hitne sjednice Savjeta bezbjednosti UN.

"Mi ne vršimo agresiju protiv ukrajinskog naroda, već protiv hunte koja je preuzela vlast u Kijevu", rekao je Nebenzja prije okončanja hitne sjednice Savjeta bezbjednosti UN, koji je inicirala Ukrajina, prenosi RIA Novosti.

Nebenzja je tako odgovorio ukrajinskom kolegi Sergeju Kislici, koji ga je prije toga pozvao da od Kremlja zatraži da, kako je rekao, "zaustavi agresiju" na Ukrajinu.

9.52 - Lukašenko se ogradio od Putina: Bjeloruske trupe ne učestvuju u napadu na Ukrajinu

Bjeloruske trupe ne učestvuju u ruskoj operaciji u Ukrajini, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.

9.48 - Bivši ukrajinski predsjednik: Putin je moderni Hitler

Bivši ukrajinski predsjednik i sadašnji zastupnik Petro Porošenko rekao je da je "danas tragičan dan", ali da će se Ukrajina oduprijeti napadima Rusije.

Porošenko, koji je bio na vlasti od 2014. do 2019., je uporedio ruskog predsjednika Vladimira Putina s modernim Hitlerom.

Situacija u ukrajinskom parlamentu je napeta, a unutra je mnogo naoružanih ljudi, kaže za BBC ukrajinski novinar u zgradi, prenosi Index.

Predsjedncia Evropske Komsije, Ursula fon der Lejen, u ime EU osudila je "varvarski napad" Rusije na Ukrajinu i optužila predsjednika Ruske Federacije, Vladimira Putina, da "vraća rat u Evropu".

9.03 - Reagovali Makron, Sijarto i Plenković

Francuski predsjednik Emanuel Makron osudio je vojne akcije u Ukrajini i pozvao Moskvu da ih odmah okonča.

"Francuska snažno osuđuje odluku Rusije da počne rat s Ukrajinom. Rusija mora odmah okončati vojne operacije", napisao je Makron na Twitteru.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto, čija vlada održava bliske odnose s Kremljom, jutros je u video snimci na Fejsbuku rekao da se dogodio najgori scenarij i da Mađarska stoji uz Ukrajinu i teritorijalni integritet zemlje.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske, je rekao da Hrvatska najoštrije osuđuje agresiju i invaziju Rusije na Ukrajinu.

"Ovaj ničim izazvan napad je grubo kršenje suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava. Ovo je isključiva odgovornost Rusije, koju pozivamo da odmah prestane s vojnim napadom. Izražavamo solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom", napisao je Plenković na Twitteru.

8.59 - Borelj: Lideri EU usvajaju najsnažnije sankcije ikad

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj izjavio je da, zbog ruske vojne intervencije u Ukrajini, lideru EU danas usvajaju najsnažnije sankcije ikad.

8.56 - Baltičke zemlje i Poljska traže zaštitu NATO-a

Zemlje članice NATO-a Poljska, Estonija, Letonija i Litvanija pokrenule su član četiri NATO-a u vezi s konsultacijama unutar alijanse o svojim zabrinutostima za bezbjednost.

Estonska premijerka Kaja Kalas rekla je da ruska invazija na Ukrajinu predstavlja prijetnju za cijelu Evropu, saopštila je estonska vlada u četvrtak.

"Rasprostranjena agresija Rusije predstavlja prijetnju cijelom svijetu i svim zemljama NATO-a i moraju se pokrenuti konsultacije NATO-a o jačanju bezbjednosti saveznika kako bi se sprovele dodatne mjere za obezbjeđenje odbrane NATO saveznika", rekao je Kalas.

8.54 - Zelenski: Sve raspoložive sankcije za Putina i Rusiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sopštio je danas da je apelovao na svjetske lidere da uvedu sve raspoložive sankcije Rusiji, uključujući i one lične za predsjednika Vladimira Putina.

Zelenski je naveo da Putin želi da uništi ukrajinsku državu, prenosi Rojters.

I potpredsjednica Evropske komisije Vera Jourova izjavila je juče da bi Vladimir Putin trebalo da bude dio sankcija Rusiji i da bi bilo pogrešno da on bude izostavljen.

"Uvijek se postavlja pitanje da li je to diplomatska vještina ili pokazivanje slabosti. Ja to vidim kao ovo drugo", navodi se u izjavi zvaničnice EU za česki list "Hospodarske novine" povodom Putinovog izostavljanja iz sankcija koje su u utorak dogovorili ministri spoljnih poslova Evropske unije.

8.51 - Japanski premijer Kišida osudio rusku invaziju

Japanski premijer Fumio Kišida je osudio rusku invaziju istočne Ukrajine, i rekao da ova akcija uzdrmava temelje međunarodnog poretka.

"Snažno osuđujemo akciju Rusije i sarađivaćemo sa Sjedinjenim Državama i međunarodnom zajednicom kako bismo brzo odgovorili", rekao je Kišida novinarima na konferenciji za novinare.

8.41 - Ukrajinsko ministarstvo: Ruska vojska trpi gubitke

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je u četvrtak da se njegove snage suprotstavljaju ruskoj ofanzivi "dostojanstveno" i nanose gubitke moskovskim strojevima.

"Snage nacionalne odbrane, koristeći pravo na samoobranu prema članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda, dostojanstveno se suprotstavljaju pokušajima neprijatelja da probije državnu granicu", navodi Ministarstvo u saopštenju objavljenom na Whatsappu. "Situacija je kontrolisana. Ruske trupe trpe gubitke."

Ministarstvo je takođe saopštilo da "nije bilo gubitaka među braniocima Ukrajine".

U ranijem saopštenju, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je neutralizovalo ukrajinsku protivzračnu odbranu.

CNN nije mogao nezavisno provjeriti niti jednu od ovih tvrdnji, prenosi Index.

8.27 - Oglasila se Kina

Kineska ambasada u Ukrajini objavila je rano u četvrtak upozorenje za svoje građane u zemlji, pozivajući ih da zbog bezbjednosti stave kinesku zastavu na svoja vozila.

"Situacija u Ukrajini se dramatično pogoršala. U više gradova je bilo bombardovanja, a vojne operacije su u toku", navodi se u saopštenju ambasade.

Pozvao je građane da ostanu kod kuće i dalje od prozora ili stakla, upozoravajući da bi na ulicama mogli doći do "ozbiljnih nereda", prenosi B92.

8.24 - Evropske vlade osudile rusku akciju

Vlade širom Evrope osudile su akciju koju provode ruske snage u Ukrajini, prenosi BBC.

Njemački kancelar Olaf Šolc je, kako prenosi ovaj britanski medij, razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izrazio mu solidarnost Njemačke.

"Ovo sada je kopneni rat u Evropi za koji smo mislili da ga možemo naći samo u istorijskim udžbenicima. To je flagrantno kršenje međunarodnog prava," saopštio je ministar finansija Njemačke Robert Habek.

Britanski premijer Boris Džonson rekao je da je "zaprepašćen ničim izazvanim napadom" i da će Britanija "odlučno odgovoriti".

Italijanski premijer Mario Dragi rekao je da je ta akcija "neopravdana i neopravdana".

"Radimo sa evropskim i NATO saveznicima da odgovorimo odmah, jedinstvom i odlučnošću", saopštio je on.

Pjotr Miler, portparol poljske vlade je rekao da je vrijeme za jačanje istočnog krila NATO-a.

8.22 - Zelenski: Svijet je s nama

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da nastavlja konsultacije sa svjetskim čelnicima.

"Svijet je s nama", napisao je.

Kaže da je dobio podršku katarskog emira. Ranije ujutro objavio je na Twitteru da je razgovarao s američkim predsjednikom Džo Bajdenom, britanskim premijerom Boris Džonsonom, njemačkim kancelarom Olafom Šolcom, predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom i poljskim predsjednikom Andrejem Dudom.

8.17 - Ukrajina: Ruski konvoji ušli su u zemlju u četiri regije

Ruski vojni konvoji prešli su u Ukrajinu u sjevernim i istočnim regijama, saopštila je ukrajinska granična služba (DPSU).

Kaže da je ruskoj ofenzivi prethodila topnička vatra.

Bilo je ozlijeđenih među ukrajinskim graničarima, kaže DPSU, prenosi Index.

U saopštenju se navodi da ukrajinski graničari i oružane snage "preduzimaju sve mjere da zaustave neprijatelja".

8.15 - Ruska vojna vozila ulaze u Ukrajinu sa Krima

Ruska vojna vozila ušla su u Ukrajinu preko Krima, navodi se na snimku koji je objavila ukrajinska granična straža. Kako je saopšteno, idalje nije jasno sa kojeg graničnog prelaza vozila ulaze u Ukrajinu, da li se radi o Čongaru na istoku ili Kalančaki na zapadu.

8.13 - Ruska vojska tvrdi da nije naišla na otpor ukrajinskih graničara

Ruska vojska je saopštila da ukrajinska granična služba nije pružila nikakav otpor ruskim jedinicama koje su izvršile invaziju na ukrajinsku teritoriju.

U saopštenju se takođe navodi da je ruska vojska potisnula ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. CNN nije mogao odmah da potvrdi nijednu od tih tvrdnji.

Kineska ambasada u Ukrajini upozorila je državljane da ostanu u svojim domovima i da iz predostrožnosti okače kineske zastave.

Britanski premijer Boris Džonson rekao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u telefonskom razgovoru u četvrtak da Zapad neće stajati po strani dok predsjednik Putin vodi kampanju protiv ukrajinskog naroda, navodi Dauning strit.

8.12 - Velik broj ljudi napušta Kijev, glavni grad Ukrajine.

Putin je u vanrednom obraćanju istakao da će Moskva težiti "demilitarizaciji i denacifikaciji" Ukrajine, te pozvao ukrajinske vojnike da odlože oružje.

On je upozorio na hitan odgovor u slučaju miješanja spolja.

Odmah poslije toga počeli su da stižu izvještaji o zvucima eksplozija u nizu ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Harkov.

Rusija je počela vojnu operaciju na Ukrajinu nakon obraćanja vlasti Donjecke i Luganske narodne republike sa molbom za pomoć da odbiju agresiju Kijeva.

Predsjednik Rusije je objavio početak vojnih operacija dok je u toku bila sjednica Savjeta bezbjednosti UN.

Svjetski mediji javljaju da se širom cijele Ukrajine čuju eksplozije, pa čak i u Kijevu i Harkivu, najvećim gradovima u državi.

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko je potvrdio da je započela ruska invazija.

Na službenom profilu na Facebooku je objavio da je počela invazija da su rakete udarile na vojna sjedišta, aerodrome, vojna skladišta u blizini Kijeva, Harkova i Dnjepropetrovska.

"Pucnjava na granici je u toku. Od danas u svijetu postoji nova geopolitička stvarnost", napisao je on na Facebooku.

Ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama je na sjednici Savjeta bezbjednosti tražio od drugih zemalja članica da zaustave rat.

"Odgovornost ovog tijela je da zaustavi rat. Pozivam svakog od vas da učini sve što je moguće da zaustavi rat", rekao je Sergej Kislicja, a zatim se obratio ruskom ambasadoru: "Da pustim snimak tvog predsjednika koji objavljuje rat?"

7.30 - Nije rat već specijalna vojna operacija

Ruski ambasador je odgovorio: "Ovo se ne zove rat, ovo se zove specijalna vojna operacija u Donbasu".

Evropska agencija za regulisanje vazdušnog saobraćaja je objavila da je Ukrajina sada aktivna zona sukoba i da bi civilni avioni mogli biti gađani.

Američka ambasadorka u UN rekla je da je Putin "prenio poruku rata" kada je najavio vojnu operaciju u Ukrajini.

Eksplozije su se, kako javlja CNN, čule u sedam ukrajinskih gradova: Kijevu, Harkivu, Kramatorsku, Dnjipru, Mariupolju, Odesi i Zaporožju.

Ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja rekao je da Rusija ima pravo na vojne operacije prema članu 51. Povelje UN-a, koji dopušta samodbranu. On je Savjetu bezbjednosti UN prenio da je Putin najavio specijalnu vojnu operaciju u istočnoj Ukrajini.

Cijene nafte su odmah nakon Putinovog obraćanja probile granicu od 100 dolara.

7.12 - Putin: Cilj Rusije nije okupacija Ukrajine

U TV obraćanju Putin je izjavio da ruski cilj nije okupacija Ukrajine. Zatražio je od ukrajinskih vojnika u borbenoj zoni u Istočnoj Ukrajini da odlože oružje i vrate se kućama i zaprijetio Ukrajini da će ona biti kriva za krvoproliće, prenosi BBC.

Rekao je da će Rusija izvesti "specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini".

Rekao je da su "sukobi između ukrajinskih i ruskih snaga neizbježni i da su samo pitanje vremena", da je dalje širenje NATO-a i njegovo korišćenje ukrajinske teritorije neprihvatljivi, te da "ruska vojna operacija ima za cilj da zaštiti ljude i da "okolnosti zahtjevaju odlučnu akciju Rusije", i na kraju da će "specijalnom vojnom operacijom demilitarizovati Ukrajinu".