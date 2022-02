Rusi započeli vojnu operaciju na Ukrajinu: Ruski bombarderi nad Ukrajinom (UŽIVO)

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je rano jutros početak vojne operacije na Ukrajinu, a ukrajinske vlasti proglasile su ratno stanje širom zemlje, izjavio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Ponovo imamo rat u Evropi rekao je danas pred poslanicima austrijski kancelar Karl Nehamer govoreći o aktuelnoj situaciji u Ukrajini.

Nehamer je kazao da su "novi događaji pokazali, što je zastrašujuće, da u Evropi nismo u stanju da učimo iz istorije, a evropska istorija pisana je krvlju".

Ruska invazija je "katastrofa za kontinent", rekao je Boris Džonson.

Rekao je da će se uskoro obratiti naciji.

This is a catastrophe for our continent. I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine. I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.