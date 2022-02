Rusi započeli vojnu operaciju na Ukrajinu, Šolc: Ovo je Putinov rat (UŽIVO)

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je rano jutros početak vojne operacije na Ukrajinu, a ukrajinske vlasti proglasile su ratno stanje širom zemlje, izjavio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Njemački kancelar Olaf Šolc istakao je danas, povodom vojnog djelovanja ruske vojske u Ukrajini, da je "ovo Putinov rat".

Šolc je, u obraćanju građanima, istakao da je Rusija danas eklatantno prekršila međunarodno pravo, da donosi patnju svojim susjedima, krši suverenitet i granice Ukrajine, i ugrožava živote svom bratskom narodu u Ukrajini.

Zemlje Srednje Evrope pripremaju se u četvrtak za prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Bivše članice Varšavskog pakta i sadašnje članice NATO-a Poljska, Mađarska, Slovačka i Rumunija dijele kopnenu granicu s Ukrajinom, zemljom s 44 miliona ljudi.

"U idućih nekoliko sati biti će otvoreni prihvatni punktovi za izbjeglice iz Ukrajine", rekao je zamjenik poljskog ministra unutrašnjih poslova Pawel Szefernaker. U prvoj će fazi biti otvoreno osam punktova s hranom, ljekarskom pomoći i informacijama za moguće izbjeglice.

Moldavija će uvesti vanredno stanje i spremna je prihvatiti desetine hiljada ljudi iz susjedne Ukrajine, rekla je moldavska predsjednica Maia Sandu.

"Pomoći ćemo ljudima koji trebaju našu pomoć i potporu", rekla je.

Kolone automobila čekaju na granici između Ukrajine i Moldavije, prema internetskim stranicama moldavskih medija.

Moldavija će zatvoriti svoj zračni prostor u četvrtak i preusmjeriti letove u druge zračne luke zbog sigurnosne situacije u regiji, objavio je zamjenik moldavskog premijera Andrei Spinu u postu na Facebooku.

Belgija želi da EU prestane da izdaje vize svim ruskim građanima, uključujući studente, radnike i turiste, rekao je danas ministar za azil kao odgovor na rusku vojnu akciju u Ukrajini.

"Ruski bezobzirni napad nas prisiljava da budemo oprezni sa Rusima koji žele da dođu u Belgiju. Rusi trenutno nisu ovdje dobrodošli", rekao je ministar za azil i migracije Sami Mahdi.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko predložio je održavanje rusko-ukrajinskih razgovora u Minsku, prenosi TASS pozivajući se na izvještaj bjeloruske agencije Belta.

NATO je saopštio da u istočni dio Alijanse razmješta dodatne odbrambene kopnene i vazdušne snage, kao i dodatna pomorska sredstva.

"Povećali smo spremnost naših snaga da odgovore na sve nepredviđene situacije", saopštili su iz NATO.

Predsjednik Lukašenko naredio je da se zaštiti granica Bjelorusije sa članicama NATO pakta.

Ponovo imamo rat u Evropi rekao je danas pred poslanicima austrijski kancelar Karl Nehamer govoreći o aktuelnoj situaciji u Ukrajini.

Nehamer je kazao da su "novi događaji pokazali, što je zastrašujuće, da u Evropi nismo u stanju da učimo iz istorije, a evropska istorija pisana je krvlju".

Ruska invazija je "katastrofa za kontinent", rekao je Boris Džonson.

Rekao je da će se uskoro obratiti naciji.

This is a catastrophe for our continent. I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine. I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.