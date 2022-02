Rusi započeli vojnu operaciju na Ukrajinu, Zaharova: Pokušaj da se spriječi globalni rat (UŽIVO)

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je rano jutros početak vojne operacije na Ukrajinu, a ukrajinske vlasti proglasile su ratno stanje širom zemlje, izjavio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

14.44 - Zvanična predstavnica ruskog MIP-a Marija Zaharova je, komentarišući situaciju sa Ukrajinom, rekla da ovo nije početak rata, već pokušaj da se spriječi globalni rat.

"Ovo nije početak rata. Prvo, ovo je veoma važno. Naša želja da spriječimo razvoj događaja koji bi mogao da preraste u globalni rat. I drugo, ovo je kraj rata", rekla je ona na kanalu NTV.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen izjavila je danas da će drugi paket sankcija koje će uvesti Evropska unija teško pogoditi rusku ekonomiju i poručila da je stabilnost Evrope u pitanju.

Savjetnik Kancelarije ukrajinskog predsjednika Mikailo Podoljak saopštio je danas da postoji mogućnost da ruske trupe uđu u vladine objekte u centru Kijeva kako bi izvele specijalnu operaciju s ciljem da zbace ukrajinsku vladu. On je ocijenio da je to moguće s obzirom na to da se trenutno vode žestoke borbe u selu Hostomelj nadomak Kijeva, prenosi Interfaks-Ukrajina.

Francuski predsjednik Emanuel Makron obratio se naciji ovog popodneva i rekao je da je Francuska uz Ukrajinu u krizi.

Kako je najavio, odluke o daljim akcijama Rusije biće donijete danas popodne.

Makron je rekao da će sankcije protiv Rusije biti uperene na vojni, energetski i ekonomski sektor.

Služba bezbjednosti Ukrajine priprema i već realizuje provokacije sa montiranim snimcima o navodnim masovnim žrtvama među civilima, tvrdi portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.

Konašenkov je rekao da je cilj da se Rusija optuži "za navodne neselektivne i nesrazmerne napade" kako bi se zastrašili civili i kako bi se to prikazalo na zapadnim televizijama.

Mađarska je osudila ruski napad na Ukrajinu, izjavio je danas premijer te zemlje Viktor Orban, nakon sastanka bezbednosnog odbora vlade.

"Sa našim saveznicima iz EU i NATO, osuđujemo ruski vojni napad. Mađarska će ostati van vojnog konflikta, jer je bezbednost mađarskih građana najvažnija", naveo je Orban, prenosi britanski "Telegraf".

U Kijevskoj oblasti srušio se avion ukrajinske vojske u kom je bilo 14 osoba, a petoro osoba je stradalo, tom prilikom, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Kiev region: Mіzh s. Zhukivtsi and Tripillya Obukhivskyi district fell into the ZSU's volleyball flight (14 fires were on board) with subsequent sunbathing, after which 5 fires died. Vіd DSNS received 37 osіb and 8 od. technology. pic.twitter.com/GkSpEwqU4v

Ruska vojna operacija ima za cilj demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov uz napomenu da će vremenski okvir operacije definisati ruski predsjednik Vladimir Putin, prenosi TASS.

"Niko ne govori o okupaciji ukrajinske teritorije, ova riječ je neprimijenjiva ovdje", rekao je zvaničnik Kremlja.

"Kremlj ne vidi prepreke za organizovanje razgovora predsjednika Ruske Federacije i Ukrajine Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, ali samo ako je Ukrajina "spremna da razgovara o bezbjednosnim zabrinutostima Moskve", rekao je Peskov.

On je podsjetio da je Putin već formirao svoju viziju šta će Rusija očekivati od Ukrajine kako bi se "konceptualni problemi crvene linije riješili".

"Mi smo to sasvim jasno formulisali: ovo je neutralan status, ovo je odricanje od sistema naoružanja... Ovde je pitanje da li je rukovodstvo Ukrajine spremno za to", dodao je Peskov, prenose Ria novosti.

BRISEL - Lideri EU najoštrije su osudili vojnu intervenciju Rusije u Ukrajini kao i umiješanost Bjelorusije, navodeći da za takvu upotrebu sile "nema mjesta u 21. vijeku".

"Ruska vojska probila je državnu granicu u Kijevskoj oblasti. Neprijatelji su ušli preko prelaza Vilč, a naši graničari zajedno sa vojskom spremni su za borbu", saopštio je ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine.

Ruski helikopteri napali su danas vojni aerodrom Gostomel, koji se nalazi u blizini glavnog grada Kijeva, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Prema tvrdnjama tih zvaničnika, Ukrajina je oborila tri ruska helikoptera, prenosi agencija Rojters.

Ukrajinski pogranični zvaničnici rekli su i da ruska vojska pokušava da prodre u ukrajinsku Kijevsku oblast i oblast Žitomir na bjeloruskoj granici, kao i da Rusija koristi raketne sisteme "Grad".

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da je Sjevernoatlantska alijansa povećala prisustvo na istočnom dijelu Alijanse i da "ruska invazija na Ukrajinu" nije iznenađenje.

Njemački kancelar Olaf Šolc istakao je danas, povodom vojnog djelovanja ruske vojske u Ukrajini, da je "ovo Putinov rat".

Šolc je, u obraćanju građanima, istakao da je Rusija danas eklatantno prekršila međunarodno pravo, da donosi patnju svojim susjedima, krši suverenitet i granice Ukrajine, i ugrožava živote svom bratskom narodu u Ukrajini.

Zemlje Srednje Evrope pripremaju se u četvrtak za prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Bivše članice Varšavskog pakta i sadašnje članice NATO-a Poljska, Mađarska, Slovačka i Rumunija dijele kopnenu granicu s Ukrajinom, zemljom s 44 miliona ljudi.

"U idućih nekoliko sati biti će otvoreni prihvatni punktovi za izbjeglice iz Ukrajine", rekao je zamjenik poljskog ministra unutrašnjih poslova Pawel Szefernaker. U prvoj će fazi biti otvoreno osam punktova s hranom, ljekarskom pomoći i informacijama za moguće izbjeglice.

Moldavija će uvesti vanredno stanje i spremna je prihvatiti desetine hiljada ljudi iz susjedne Ukrajine, rekla je moldavska predsjednica Maia Sandu.

"Pomoći ćemo ljudima koji trebaju našu pomoć i potporu", rekla je.

Kolone automobila čekaju na granici između Ukrajine i Moldavije, prema internetskim stranicama moldavskih medija.

Moldavija će zatvoriti svoj zračni prostor u četvrtak i preusmjeriti letove u druge zračne luke zbog sigurnosne situacije u regiji, objavio je zamjenik moldavskog premijera Andrei Spinu u postu na Facebooku.

Belgija želi da EU prestane da izdaje vize svim ruskim građanima, uključujući studente, radnike i turiste, rekao je danas ministar za azil kao odgovor na rusku vojnu akciju u Ukrajini.

"Ruski bezobzirni napad nas prisiljava da budemo oprezni sa Rusima koji žele da dođu u Belgiju. Rusi trenutno nisu ovdje dobrodošli", rekao je ministar za azil i migracije Sami Mahdi.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko predložio je održavanje rusko-ukrajinskih razgovora u Minsku, prenosi TASS pozivajući se na izvještaj bjeloruske agencije Belta.

NATO je saopštio da u istočni dio Alijanse razmješta dodatne odbrambene kopnene i vazdušne snage, kao i dodatna pomorska sredstva.

"Povećali smo spremnost naših snaga da odgovore na sve nepredviđene situacije", saopštili su iz NATO.

Predsjednik Lukašenko naredio je da se zaštiti granica Bjelorusije sa članicama NATO pakta.

Ponovo imamo rat u Evropi rekao je danas pred poslanicima austrijski kancelar Karl Nehamer govoreći o aktuelnoj situaciji u Ukrajini.

Nehamer je kazao da su "novi događaji pokazali, što je zastrašujuće, da u Evropi nismo u stanju da učimo iz istorije, a evropska istorija pisana je krvlju".

Ruska invazija je "katastrofa za kontinent", rekao je Boris Džonson.

Rekao je da će se uskoro obratiti naciji.

This is a catastrophe for our continent. I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine. I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.