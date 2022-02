Rusi započeli vojnu operaciju na Ukrajinu, čule se eksplozije i kod Kijeva (UŽIVO)

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je rano jutros početak vojne operacije na Ukrajinu, a ukrajinske vlasti proglasile su ratno stanje širom zemlje, izjavio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

8.51 - Japanski premijer Kišida osudio rusku invaziju

Japanski premijer Fumio Kišida je osudio rusku invaziju istočne Ukrajine, i rekao da ova akcija uzdrmava temelje međunarodnog poretka.

"Snažno osuđujemo akciju Rusije i sarađivaćemo sa Sjedinjenim Državama i međunarodnom zajednicom kako bismo brzo odgovorili", rekao je Kišida novinarima na konferenciji za novinare.

8.41 - Ukrajinsko ministarstvo: Ruska vojska trpi gubitke

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je u četvrtak da se njegove snage suprotstavljaju ruskoj ofanzivi "dostojanstveno" i nanose gubitke moskovskim strojevima.

"Snage nacionalne odbrane, koristeći pravo na samoobranu prema članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda, dostojanstveno se suprotstavljaju pokušajima neprijatelja da probije državnu granicu", navodi Ministarstvo u saopštenju objavljenom na Whatsappu. "Situacija je kontrolisana. Ruske trupe trpe gubitke."

Ministarstvo je takođe saopštilo da "nije bilo gubitaka među braniocima Ukrajine".

U ranijem saopštenju, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je neutralizovalo ukrajinsku protivzračnu odbranu.

CNN nije mogao nezavisno provjeriti niti jednu od ovih tvrdnji, prenosi Index.

8.27 - Oglasila se Kina

Kineska ambasada u Ukrajini objavila je rano u četvrtak upozorenje za svoje građane u zemlji, pozivajući ih da zbog bezbjednosti stave kinesku zastavu na svoja vozila.

"Situacija u Ukrajini se dramatično pogoršala. U više gradova je bilo bombardovanja, a vojne operacije su u toku", navodi se u saopštenju ambasade.

Pozvao je građane da ostanu kod kuće i dalje od prozora ili stakla, upozoravajući da bi na ulicama mogli doći do "ozbiljnih nereda", prenosi B92.

8.24 - Evropske vlade osudile rusku akciju

Vlade širom Evrope osudile su akciju koju provode ruske snage u Ukrajini, prenosi BBC.

Njemački kancelar Olaf Šolc je, kako prenosi ovaj britanski medij, razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izrazio mu solidarnost Njemačke.

"Ovo sada je kopneni rat u Evropi za koji smo mislili da ga možemo naći samo u istorijskim udžbenicima. To je flagrantno kršenje međunarodnog prava," saopštio je ministar finansija Njemačke Robert Habek.

Britanski premijer Boris Džonson rekao je da je "zaprepašćen ničim izazvanim napadom" i da će Britanija "odlučno odgovoriti".

Italijanski premijer Mario Dragi rekao je da je ta akcija "neopravdana i neopravdana".

"Radimo sa evropskim i NATO saveznicima da odgovorimo odmah, jedinstvom i odlučnošću", saopštio je on.

Pjotr Miler, portparol poljske vlade je rekao da je vrijeme za jačanje istočnog krila NATO-a.

8.22 - Zelenski: Svijet je s nama

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da nastavlja konsultacije sa svjetskim čelnicima.

"Svijet je s nama", napisao je.

Kaže da je dobio podršku katarskog emira. Ranije ujutro objavio je na Twitteru da je razgovarao s američkim predsjednikom Džo Bajdenom, britanskim premijerom Boris Džonsonom, njemačkim kancelarom Olafom Šolcom, predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom i poljskim predsjednikom Andrejem Dudom.

8.17 - Ukrajina: Ruski konvoji ušli su u zemlju u četiri regije

Russian military tanks seen in separatist-held Donetsk region of eastern Ukraine pic.twitter.com/OPLq6zi6z6