Rusija: Istupanje SAD-a iz sporazuma naškodiće saveznicima Vašingtona

MOSKVA - Istupanje SAD iz Ugovora o otvorenom nebu naškodiće svim saveznicima Vašingtona u Evropi, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

On je za TASS rekao da potez SAD ne samo da će pogoršati situaciju u strateškoj stabilnosti i vojnoj bezbjednosti Evrope, već će, očigledno, naškoditi i interesima saveznika Amerike koji su dio ovog evropskog sporazuma.

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je danas da će se Vašington povući iz Ugovora, a kao razlog je naveo navodno nepoštovanje sporazuma s ruske strane, uz napomenu da će o tome sutra obavijestiti Rusiju.

Direktor Odjeljenja za neširenje i kontrolu oružja pri ruskom Ministarstvu spoljnih poslova Vladimir Jermakov izjavio je danas za rusku novinsku agenciju da pokušaji SAD da za istupanje okrivi Rusiju i njeno navodno kršenje Ugovora nemaju nikakvu osnovu.

"To je potpuno neosnovano. Komentarisali smo to u više navrata. Ovo nije prvi put da SAD pokušavaju da stvari predstave tako da Rusija krši nešto i da to vide kao izgovor za povlačenje iz sporazuma o kontroli oružja", istakao je Jermakov.

Jermakov je dodao da je Rusija spremna za jednaku saradnju sa SAD, da se sva pitanja rješavaju u okviru sporazuma, kao što su to ranije potvrdili i saveznici Vašingtona iz NATO-a.