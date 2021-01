Rusija: Na protestima podrške Navaljnom uhapšeno 1090 ljudi

MOSKVA - U centru Moskve okupilo se danas više od 40.000 ljudi u znak podrške uhapšenom opozicionom lideru Alekseju Navaljnom, javlja Rojters.

Protesti, koje ruske vlasti nisu odobrile, bili su organizovani širom Rusije, a u izveštaju Rojtersa se navodi da je uhapšeno oko 1.090 ljudi, među kojima i Ljubov Sobolj, bliska saradnica Navaljnog i članica njegovog advokatskog tima.

Preko 200 demonstranata privedeno na ruskom Dalekom istoku i u Sibiru, a nevladina organizacija OVD-Info, koja prati politička hapšenja, saopštila je da je najmanje 48 ljudi privedeno na današnjim protestima u Vladivostoku i Habarovskom.

Navaljni, najistaknutiji politički protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, uhapšen je 17. januara kada se iz Njemačke vratio u Moskvu, gde je proveo pet mjeseci oporavljajući se od, kako se sumnja, trovanja nervnim agensima.

Na neodobrenim protestima pristalica uhapšenog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog u Moskvi povređena su najmanje 42 policajca.

"Za sada znamo da su lakše povređena 42 pripadnika snaga bezbednosti", navodi se iz zvaničnih izvora, prenosi TASS.

Policija je pokrenula istragu o napadima na policajce, izjavila je Julija Ivanova, predstavnica moskovske kancelarije Istražnog komiteta.

"Istragom će biti utvrđene činjenice o ilegalnim aktivnostima, akcijama i ljudima koji stoje iza njih", saopštila je Ivanova.

At least 1,090 have been arrested at protests around Russia against @navalny 's jailing pic.twitter.com/sRp2BtOl3v

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da će američke diplomate morati da pruže objašnjenje pošto je ambasada SAD u Moskvi objavila "plan protesta" u ruskim gradovima.

"Juče je američka ambasada u Moskvi objavila rute protesta u ruskim gradovima i dala informacije o maršu na Kremlj. Šta je to: direktiva ili instrukcija? Čak ni organizatori nisu objavili ove planove" rekla je Zaharaova za TASS.

Massive crowds in central Moscow right now, chanting “All for one and one for all!” pic.twitter.com/NKIaelChO6