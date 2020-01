Rusija: Neosnovane optužbe, Zapad preuranjeno okrivljuje Iran

MOSKVA - Rusija smatra da su navodi da je Iran oborio ukrajinski putnički avion neosnovani i optužuje Zapad da preuranjeno okrivljuje Teheran za avionsku nesreću, u kojoj je u srijedu poginulo svih 176 putnika i članova posade.

Vladimir Dzabarov, poslanik Gornjeg doma ruskog parlamenta, poručio je da svi moraju biti vrlo oprezni kada iznose zaključke o fatalnom događaju u Teheranu.

"Iran je pozovao Ukrajinu da uzme učešće u istrazi. Zašto bi to uradili ako znaju da su sami oborili avion", upitao je Dzabarov, prenosi AP.

Poslanik ruske Dume Leonid Slatski smatra da bi zaključci o padu aviona mogli biti politički motivisani.

"Potrebne su nam činjenice i čvrsti dokazi prije nego nejasne reference na obavještajne podatke. Do sada je sve to bilo neutemeljeno", poručio je on.

Američki, kanadski i britanski zvaničnici navode da je "vrlo vjerovatno" da je iranska protivavionska raketa oborila avion, usmrtivši svih 176 putnika i članova posade, uz pretpostavku da je napad mogao biti greška.

Avion je oboren samo nekoliko sati nakon što je Iran izveo balistički raketni napad na iračke vojne baze u kojima su smještene američke trupe, usred sukoba sa Vašingtonom zbog napada američkog drona u kojem je ubijen iranski general Revolucionarne garde Kasim Sulejmani.

Među putnicima poginulim u avionskoj nesreći u Iranu bila su 82 državljana Irana i 63 Kanađana, kao i državljani Ukrajine, Švedske, Avganistana, Njemačke i Britanije.

Poginulo je 11 Ukrajinaca, među kojima devet članova posade, 10 državljana Švedske, četvoro putnika iz Avganistana, troje iz Njemačke i troje iz Britanije.