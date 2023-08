Rusija: Ukrajina izvela napad dronom na aerodrom (VIDEO)

MOSKVA - Rusija tvrdi da je Ukrajina lansirala dronove protiv ciljeva u šest ruskih regija, uključujući napad na aerodrom u zapadnom gradu Pskovu. Grad se nalazi blizu granica Letonije i Estonije, gdje su vojni transportni avioni navodno oštećeni u eksplozijama i velikom požaru.

U onome što bi mogao biti najveći napad bespilotnim letjelicama na rusku teritoriju od sveobuhvatne specijalne vojne operacije Moskve na Ukrajinu prošle godine, rusko ministarstvo odbrane saopštilo je u srijedu ujutro da su bespilotne letjelice takođe oborene iznad regija Orlova, Brjanska, Rjazanja, Kaluge i Moskve. Regija koja okružuju glavni grad Rusije.

Russian media report a drone attack on an airfield in Pskov, Russia. It hosts both civilian and military aircraft. Some sources report that at least two military aircraft were destroyed. pic.twitter.com/YANZ0r1Vzy

Ruska državna novinska agencija "TAS S", citirajući hitne službe, objavila je ranije u srijedu da su četiri teška transportna aviona Il-76, koji su dugo bili radni konj ruske vojske, oštećena na aerodromu u zapadnoj ruskoj regiji Pskov. Nalazi se otprilike 660 kilometara sjeverno od ukrajinske granice.

"Ministarstvo odbrane odbija napad drona na aerodromu u Pskovu", rekao je regionalni guverner Mihail Vedernikov na aplikaciji za razmjenu poruka "Telegram", objavivši video velikog požara, sa zvukovima eksplozija i sirenama u pozadini.

Ukraine attacked 6 regions of Russia with drones. What is known so far: - at about 0.30 Moscow time, the governor announced that a drone attack on the airport in Pskov was repulsed, there were no victims or injured. Flights at the airport were canceled for runway inspections.… pic.twitter.com/z2dGJmDjeH