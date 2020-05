Rusija daje devet miliona dolara SZO

MOSKVA - Premijer Rusije Mihail Mišustin potpisao je nalog prema kojem će njegova zemlja Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) uplatiti 9 miliona dolara za borbu protiv smrtnosti porodilja, odojčadi i djece.

Kako navodi agencija Tas s, iz ruskog federalnog budžeta ta suma će biti izdvojena kao dobrovoljna isplata za SZO kako bi bile sprovedene mjere kojima će se zemljama pomoći da poboljšaju zdravstvenu zaštitu u medicinskim ustanovama u cilju smanjenja stope smrtnosti porodilja, odojčadi i djece, kao i da se unaprijedi rad na postizanju ciljeva održivog razvoja u periodu između 2020. i 2022. godine.

Konkretno, ove godine, u te svrhe biće izdvojeno do 3,5 miliona dolara, naredne do 3,4 miliona dolara, a 2022. godine - do 2,1 miliona dolara, navodi agencija.