Rusija diverzifikuje izvoz gasa ako ga Evropa ne bude htjela

NJUJORK - Rusija će diverzifikovati svoj izvoz energenata, ako u Evropi nedostaje interesovanja za kupovinu gasa, rekao je prvi zamjenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN Dmitrij Poljanski.

On je istakao da to nije lak proces, ali da će "to biti urađeno ako Evropa ne želi saradnju sa Rusijom po energetskim pitanjima", prenosi TASS.

"Mislim da ćemo diverzifikovati naš izvoz, a u tom slučaju Rusija neće biti strana koja će patiti, dok će se EU sjećati lijepih vremena jeftinog ruskog gasa i energenata", kaže Poljanski.