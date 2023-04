Rusija dronovima napala Odesu (VIDEO)

KIJEV - Ruske bespilotne letjelice napale su jutros ukrajinsku luku Odesa, saopštile su lokalne vlasti, uz napomenu da je u napadu pričinjena "šteta", prenosi Gardijan.

"Neprijatelj je upravo udario na Odesu i Odeski okrug ofanzivnim bespilotnim letjelicama", navele su lokalne vlasti u saopštenju na Facebooku.

"Postoji šteta", navodi se u saopštenju bez dodatnih detalja, prenosi britanski list.

Prema saopštenju ukrajinske vojske, snage protivvazdušne odbrane su dejstvovale i upozoravaju na mogući drugi talas napada.

Ukrajinske odbrambene snage uništile su 14 od 17 iranskih dronova Šahid, koje je Rusija lansirala preko noći vjerovatno sa područja istočne obale Azovskog mora, saopštila je ukrajinska vojska, a 13 dronova je uništeno iznad Odeskog regiona na jugozapadu zemlje.

Južna vojna komanda Ukrajine saopštila je da je jedan dron pogodio preduzeće u regionu Odese, izazvavši požar, koji je ugašen do jutra.

"Prema preliminarnim informacijama, ljudskih gubitaka nije bilo", navodi se u saopštenju ukrajinsje komande, navodi Gardijan.

Night strikes by "Geranei" of the RF Armed Forces on the airfield "Shkolny" in the Odessa region. Recall that quite recently there have already been arrivals along it, it is there that the assembly lines of UAVs are located, from where drones carry out attacks to attack the… pic.twitter.com/xH1XU8cjan