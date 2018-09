Rusija i Kina stvaraju vojni savez

Čak 300.000 vojnika i 36.000 tenkova, oklopnih vozila i drugih borbenih mašina, kao i preko 1.000 helikoptera, aviona i bespilotnih letelica učestvovaće na manevrima „Istok 2018“, najvećim vojnim vježbama u istoriji savremene Rusije.

Manevri će biti održani od 11. do 15. septembra u Sibiru i na Dalekom istoku, a na njima će učestvovati i jedinice kineske i mongolske vojske, što se ocjenjuje kao sklapanje novog vojnog saveza Rusije i Kine.

Posmatračka delegacija NATO-a dobila je poziv da nadgleda vježbe, a Alijansa smatra da ovom vježbom Rusija „demonstrira spremnost snaga za sukob velikih razmjera“.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je najavio da će ovo biti najveće vojne vežbe, čak veće i od „Zapada 81“, kada je učestvovalo preko 100.000 sovjetskih vojnika.

Prema njegovim riječima, vježbe će se održati na praktično svim poligonima Centralnog i Istočnog vojnog okruga, a biće uključena i Pacifička i Sjeverna flota, kao i vazdušno-desantne jedinice.

Šojgu je dodao i da je uoči ovih manevara bila sprovedena iznenadna provjera borbene gotovosti ruske vojske, što je, kako je ocijenio, postala dobra praksa u radu ruske armije.

Vojni eksperti ocjenjuju da region za održavanje najvećih vojnih vežbi u postsovjetskom periodu nije izabran slučajno — istočni pravac je danas jedan od ključnih.

„Ove vježbe imaju nekoliko osobenosti. Prvo, kao što je već rekao ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, to će biti manevri najvećih razmjera još od vremena sovjetskih strateških vežbi — ’Zapad 81‘. Tada je učestvovalo oko 100.000 vojnika tj. manje tri puta nego što se sada očekuje. Dakle, prva novina je ta što do sad nikad nisu održane tako velike vježbe. Druga novina je teritorija na kojoj će se održati te vježbe, jer će na njima učestvovati vojnici Centralnog i Istočnog okruga. Pored toga, biće uključene sve snage Vazdušno-desantne vojske, transportna i dalekometna avijacija“, rekao je za Sputnjik vojni ekspert, pukovnik u penziji Viktor Baranec.

Još jedna osobenost ovih vežbi je to što će na njima učestvovati i pripadnici kineske armije i nekoliko jedinica mongolske vojske. Kako ocjenjuje Baranec, to je ono čega se najviše plaše u sedištu Pentagona i NATO-a u Briselu.

„Vojna saradnja Rusije i Kine je i za SAD i za NATO kao ružan san. Možemo reći da se naše partnerstvo sa Kinom iz deklarativne faze sve više pretvara u praktičnu. I Rusi i Kinezi i Mongoli će zajedno, rame uz rame, izvršavati strateške zadatke suprotstavljanja vojnim pretnjama“, dodao je ekspert.

Baranec smatra da se vojnim vježbama „Istok 2018“, između ostalog, šalje određena poruka NATO-u.

„Pored toga, osobenost je i ta što se ove vežbe ne sprovode na zapadnom pravcu, gdje NATO posljednjih godina ’stahanovskim‘ tempom formira nove jedinice, nove avijacione grupe i drugo oko naših, ruskih granica. Mi sprovodimo te vježbe na istoku, zato što i to nosi određenu poruku, a to je da nećemo koristiti ove vježbe za jačanje frontalnog sukoba sa NATO-om. I posljednja, najvažnija osobenost — cilj ovih vežbi nije uvježbavanje sprečavanja napada od strane neke velike zemlje, kako to obično rade SAD i NATO kada sprovode svoje vježbe u Evropu. Ovi manevri su usmjereni samo na koordinaciju međunarodne strateške grupacije — imam u vidu i rusku i kinesku“, rekao je vojni stručnjak.

Ekspert zaključuje da će vojne vježbe „Istok 2018“ pokazati da u svijetu postoje sile koje mogu da se odupru globalnim težnjama Amerike i NATO-a, a da bi ovo moglo da označi i početak formiranja rusko-kineskog vojnog saveza.

„Zbog toga mislim da se sada dešava ono što su i Pentagon i NATO najmanje očekivali i čega se oni najviše boje. Treba se sjetiti da američki admirali u posljednje vreme stalno govore o tome da najveću pretnju za SAD i NATO predstavlja rusko-kineski vojni savez. I meni se čini da je taj savez, koji sada stvaraju, ozbiljan faktor, koji će vjerovatno pokazati svijetu da osim SAD na zemljinoj kugli postoje i sile koje su spremne da se odupru američko-natovskim globalnim težnjama“, zaključio je Baranec.

Ruski eksperti su gotovo jednoglasni u ocjeni da bi ovo moglo da označi stvaranje nove vojno-političke alijanse između Rusije i Kine, podsjećajući da se vojne vježbe održavaju u isto vrijeme kada i Istočni ekonomski forum u Vladivostoku, na kome će se sastati i predsjednici dveju zemalja — Vladimir Putin i Si Đinping.

Kremlj je saopštio da nije planirano da dva lidera zajedno posjete vježbe „Istok 2018“, mada je ranije bilo riječi o tome da bi Putin mogao da prisustvuje nekoj od etapi vežbi.

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da zajedničke vježbe Rusije i Kine govore o proširenju saradnje u svim sferama dva saveznika.

(Sputnjik)