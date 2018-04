Rusija i SAD opasno "zveckaju" oružjem, "gužva" na moru

MOSKVA - Rusija i SAD nastavljaju da "zveckaju" oružjem zbog najnovijih navoda o hemijskom napadu u Siriji. Evropska agencija izdala upozorenje na moguće vazdušne udare.

Najprije je juče stigla vijest da je ruskoj crnomorskoj floti naređeno da se vazdušna odbrana flote stavi u stanje borbene gotovosti i da se pripremi na napad. Kako je saopštilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova, ruska crnomorska flota "dignuta je na noge" zbog informacija o pokretanju borbenih aviona SAD, koji su krenuli ka Siriji.

Sve se zahuktalo kada je prošle sedmice iz sirijskog grada Dume stigla vijest, propraćena dramatičnim snimcima i video materijalom, o navodnom hemijskom napadu u kom je stradalo oko 70 ljudi.

Za taj napad okrivljene su snage sirijskog lidera Bašara Al Asada i Rusija koja ga podržava. Snimke su objavile organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i koje zbrinjavaju ranjene, ali za koje se navodi da su bliske američkoj strani koja podržava pobunjenike.

U zaoštravanju retorike oko optužbi malo je onih koji su mogli ili htjeli da čuju riječi eksperata koji tvrde da bi najprije trebalo uraditi detaljne analize pa tek onda iznositi optužbe, uz argumente da se na osnovu slika i video snimaka ne može izvoditi zaključak da li je u Dumi zaista i upotrebljeno hemijsko oružje.

Ni dvije sjednice Savjeta bezbjednosti nisu smirile tenzije između Rusije i SAD, koje se u sukobu u Siriji nalaze na suprotnim stranama, a na dizanje borbene gotovosti ruske crnomorske flote ubrzo je stigao odgovor iz SAD - američka Mornarica saopštila je da će nosač aviona "Hari S. Truman" , zajedno sa grupom brodova koja ga prati, od srijede biti stacioniran u Sredozemnom moru.

Ruski ambadsador u UN je potom upozorio SAD da bi im bilo bolje da "ne preduzimaju nikakve planove koje planiraju da preduzmu jer će im Rusija adekvatno odgovoriti". Ali, zvanična Moskva na svojoj strani ostaje usamljena jer su lideri Zapadnih zemalja stali na stranu SAD, najavljujući da će se pridrujžiti SAD ukoliko bude odlučeno da se na Asadove snage krene u direktan napad.

U međuvremenu Evropska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je upozorenje za područje Istočnog Mediterana.

Upozorenje je navodno izdato zbog mogućih vazdušnih napada na Siriju u narednih 72 sata, međutim, na zvaničnom sajtu EASA upozorenja nema.

Agencija je navela da je upozorenje izdato „zbog mogućeg lansiranja vazdušnih napada raketama vazduh-zemlja ili krstarećim raketama u narednih 72 sata i mogućnosti povremenog prekida radio-navigacionih uređaja. Treba obratiti dužnu pažnju u planiranju letova u Istočnom Sredozemlju“.

Prema evropskim medijskim izvještajima, prvo obavještenje izdao je Operativni centar za upravljanje mrežama (NMOC), prenosi “Sputnjik”.

Ranije danas je portparol američkog Stejt departmenta Heder Nauert izjavila da Sjedinjene Države traže koordinisani odgovor zajedno sa svojim saveznicima i partnerima za navodni hemijski napad u sirijskom gradu Duma.

„Tražimo koordinisani odgovor, kakav god da bude taj odgovor, na situaciju u Siriji“, rekla je Nauertova.

The EASA has issued a 'Rapid Alert Notification for Eastern Mediterranean / Nicosia FIR area' due to the possible launch of air strikes into Syria with air-to-ground and / or cruise missiles within the next 72 hour (via @eurocontrol) pic.twitter.com/TV0aM3zB5i