Rusija i dalje posjeduje borbene trupe koje rat nije ni dodatako

​MOSKVA - Rusija je pretrpila značajne gubitke u Ukrajini, koji se mjere desetinama hiljada poginulih i ranjenih vojnika, ali njena vojska i dalje raspolaže opasnim borbenim snagama, koje su jedva pogođene sukobom, upozorio je vrhovni američki general u Evropi.

"Ruska vojska koju vidimo na frontu u Ukrajini, i udarci koje je pretrpila, moraju se sagledati u kontekstu cijele njihove vojne strukture", izjavio je general Kristofer Kavoli, komandant Evropske komande SAD, u intervjuu za "Atlantski savjet", prenosi "Business insider".

General Kavoli, koji je takođe vrhovni komandant savezničkih snaga NATO za Evropu, rekao je da Rusija i dalje ima snage koje su "jedva dotaknute" ratom u Ukrajini, uključujući njenu dalekometnu avijaciju, strateške raketne snage, odbrambene jedinice i podvodne kapacitete.

Istakao je da veći dio moskovske taktičke avijacije još nije angažovan u sukobu.

"Dakle, iako je došlo do značajnih gubitaka na kopnu, u ostatku vojne strukture Rusije ostaje velika sposobnost kako konvencionalna, tako i nuklearna i to moramo imati na umu", rekao je Kavoli, tokom video-intervjua.

Tokom rata, Rusija je pokušala da demonstrira svoju vojnu moć izvan Ukrajine, izvodeći vježbe podmornica u Baltičkom moru, povećavajući aktivnosti u Atlantskom okeanu, leteći vojnim avionima sa Kinom u blizini Aljaske, sprovodeći vježbe nuklearne gotovosti i pokušavajući da testira nove balističke rakete dugog dometa.

Međutim, ove demonstracije vojne snage dešavaju se u pozadini ruskih neuspjeha u Ukrajini. Ono što je ruski predsjednik Vladimir Putin očekivao da bude brza i odlučujuća pobjeda pretvorilo se u krvavi sukob koji se približava trećoj godini trajanja.

Prema procjenama zapadnih obavještajnih službi, više od 600.000 ruskih vojnika je ubijeno ili ranjeno od početka rata u Ukrajini, a Rusija trenutno bilježi više od 1.200 gubitaka dnevno - trend koji će se vjerovatno nastaviti.

Takođe, vjeruje se da je Moskva izgubila ogromnu količinu vojne opreme, uključujući hiljade tenkova i oklopnih vozila.

Kavoli je u intervjuu za Atlantski savjet rekao da su kopnene snage Rusije pretrpile teške gubitke u Ukrajini, ali da je Moskva postigla značajan napredak u njihovom obnovi.

"Kopnene snage koje su danas u Ukrajini znatno su veće od onih koje su bile prisutne na početku rata", rekao je Kavoli.

Nastavio je:

"Dakle, ruska vojska je zapravo porasla tokom ovog perioda".

"Sada postoje problemi sa kvalitetom, a dio opreme možda nije najnoviji, ali to se odnosi samo na kopnene snage. Rusija ima plan za obnovu tih snaga i njihovo raspoređivanje na granice NATO. To je plan koji su javno najavili i o kojem su govorili, i nešto što moramo shvatiti vrlo ozbiljno,“ naglasio je on.

Kavolijeve izjave su najnovije upozorenje na stalnu rusku prijetnju. Američki general, poput drugih visokih američkih zvaničnika, više puta je tokom posljednjih nekoliko mjeseci istakao da Moskva ostaje opasna i da nadoknađuje svoje ratne gubitke, prenosi "Telegraf".

