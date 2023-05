Rusija izdala potjernicu za američkog senatora Grema (VIDEO)

MOSKVA - Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je potjernicu za američkog senatora Lindsija Grema, izvijestili su u ponedjeljak ruski mediji pozivajući se na bazu podataka ministarstva.

U montiranom snimku koji je objavila kancelarija ukrajinskog predsjednika Zelenskog u petak, sa sastanka s Grema, Amerikanac je prikazan kako kaže: "Rusi umiru", a zatim kaže da je podrška SAD-a "najbolji novac koji smo ikada potrošili".

Nakon što je Rusija kritikovala izjave, Ukrajina je objavila potpuni video sastanka koji je pokazao da ta dva komentara nisu bili povezani, prenosi "Reuters".

Ruski istražni odbor rekao je u nedjelju da otvara kaznenu istragu o Gremovim komentarima. Nije precizirano za koje se kazneno djelo sumnjiči.

“…and the Russians are dying. That’s the best money we’ve ever spent.” — Lindsey Graham. pic.twitter.com/mzM5DUOd25