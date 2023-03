Rusija napadnuta, odjekivale eksplozije (VIDEO)

NOVI OSKOL - Ruska protivvazdušna odbrana u gradu Novi Oskol u Belgorodskoj oblasti navodno je tokom noći oborila tri ukrajinske rakete.

Vjačeslav Gladkov, šef Belgorodske oblasti na granici sa Ukrajinom, potvrdio je napad na svom Telegram kanalu i rekao da vlasti istražuju šta se dogodilo.

Early this morning, explosions were reported in Belgorod. An object can be seen and an explosion was noted right after. Russia -like usual- claimed it shot down three missiles. pic.twitter.com/CVMxr6Of1s