Rusija nije pozvala zvaničnike "neprijateljskih zemalja" na paradu

MOSKVA - Rusija nije poslala pozivnice za današnju paradu u Moskvi za Dan pobjede nad fašizmom ambasadorima i zvaničnicima zemalja koje smatra neprijateljskim, izjavila je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je istakla za TASS da zvaničnici "neprijateljskih zemalja" nisu pozvani na paradu za Dan pobjede treću godinu zaredom.

"One nisu pozivane od 2022. godine jer režimi u tim zemljama vode, hajde da to formulišemo kao neprijateljsku politiku, to je termin koji je uveden, ali oni zapravo vode agresivnu politiku prema našoj zemlji, a mi to formulišemo kao hibridni rat", navela je Zaharova, prenosi Tanjug.

Prema njenim riječima, Rusija je na paradu pozvala boračke organizacije iz "neprijateljskih zemalja".

Širom Rusije danas se održavaju vojne parade povodom 79. godišnjice pobjede nad fašizmom, a najveća se tradicionalno održava u Moskvi.

