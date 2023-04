Rusija odbacuje tvrdnje SAD-a da je njeno predsjedavanje Vijećem UN-a šala

VAŠINGTON - Ruski ambasador pri UN-u odbacio je u ponedjeljak opise SAD-a i Evropske unije o svom predsjedavanju Vijećem sigurnosti ovog mjeseca kao prvoaprilsku šalu i najavio sastanak kojim će predsjedavati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na kojem će se braniti načela Povelje UN-a, za čije je navodno kršenje Moskva optužena otkako je započela specijalnu vojnu operaciju na tlu Ukrajine.

Američka ambasadorka Linda Tomas-Grinfild rekla je novinarima ranije u ponedjeljak da SAD očekuju da će Rusi biti profesionalni, ali da će koristiti svoje predsjedavajuće mjesto "za širenje dezinformacija i promovisanje vlastitog programa koji se odnosi na Ukrajinu, a mi ćemo biti spremni prozvati ih na svaki trenutak kada to pokušaju učiniti.”

Ona i visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Žozep Borel nazvali su rusko preuzimanje predsjedanja Vijećem prvoaprilskom šalom.

Prema pravilima Vijeća sigurnosti, predsjedništvo se rotira svaki mjesec abecednim redom između svojih 15 članova. Ruski ambasador Vasili Nebenzia rekao je novinarima da neće biti promjena u pravilima Vijeća koje je zaduženo za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.

Rekao je da je Rusija bila "pošten posrednik" tokom prošlih predsjedavanja Vijećem, uloga "koju cijenimo i njegujemo, i uvijek je pokušavamo održati".

