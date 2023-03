Rusija organizovala vježbe nuklearnih raketa s 3.000 vojnika

MOSKVA - Rukovodstvo Rusije u Moskvi je pokrenulo niz velikih vojnih vježbi koje uključuju sistem taktičkog nuklearnog oružja i 3.000 vojnika, u najnovijem pokazivanju snage Vladimira Putina Zapadu dok njegova specijalna vojna operacija na Ukrajinu traje.

Oko 3.000 vojnika učestvuje u vježbama s interkontinentalnim balističkim raketnim sistemom Jars, koji je okosnica ruske nuklearne sposobnosti.

Visoki ruski diplomata rekao je da Moskva više neće unaprijed obavještavati SAD o svojim raketnim testovima.

Zamjenik ministra vanjskih poslova, Sergej Rjabkov, rekao je u primjedbama koje su prenijele ruske novinske agencije da je Moskva zaustavila svu razmjenu informacija s Vašingtonom nakon što je prethodno suspendovala svoje učestvovanje u posljednjem preostalom sporazumu o nuklearnom oružju s Vašingtonom.

Ministarstvo vanjskih poslova prvobitno je reklo da će Moskva nastaviti obavještavati SAD o planiranim probnim lansiranjima svojih balističkih projektila, ali Rjabkovova izjava odražava naglu promjenu kursa.

