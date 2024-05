Rusija pokrenula ofanzivu na Harkov, napada iz šest pravaca (VIDEO)

Armija grupe "Sever" ruske vojske rano jutros započela je ofanzivne operacije na Harkovskom pravcu.

Za ovu operaciju angažovano je više od 50.000 vojnika, nekoliko stotina tenkova i oklopnih vozila.

Napad je poečo u četiri sata ujutru sa udarom planirajućih avionskoh bombi FAB -500.

Za sat vremena na ukrajinske odbrambene linije palo je više od 25 bombi, a zatim uslijedila je artiljerijska priprema sa teritorije Rusije.

Bombardment of Kharkov has not stopped all night and continues into the morning. pic.twitter.com/LbJVqjkXcB