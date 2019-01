Rusija poručila Pacoliju: Nepriznati priznao nepriznatog

Zamjenik ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski odgovorio je putem Twittera kosovskom ministru spoljnih poslova Bedžetu Pacoliju, koji je Huanu Gvaidu poručio da ga Priština priznaje kao privremenog predsjednika Venecuele.

"Nepriznati priznao nepriznatog. Svijet se trese u strahu", napisao je Poljanski na Twitteru.

Unrecognized recognize unrecognized. The world is trembling with fear... https://t.co/Bf6rXYHXz1