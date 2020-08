Rusija pravi vakcinu protiv virusa korona za životinje

Rusija je počela da pravi vakcinu protiv virusa korona koja će štiti životinje, prvenstveno kune i mačke.

Moskva na taj način želi da sačuva ogromne farme za krzno, prenio je Daily Mail.

Lijek protiv Kovida 19 za životinje biće testiran na jesen. Ovaj potez Rusije donekle je očekivan, jer ova zemlja ima oko 100 farmi krzna specijalizovanih za uzgoj kuna.

"Radimo na stvaranju vakcine za životinje protiv korona virusa", rekao je šef ruske nadležne službe za poljoprivredu Roselkhoznadzor Sergej Dankvert.

On je dodao da će vakcina prvenstveno biti namijenjena kunama, jer one brzo i nekontrolisano prenose virus međusobno.

Prije dva mjeseca vlasti Holandije naredile su ubijanje 10.000 kuna zbog straha da su ove životinje prenosnici virusa korona i da bi mogle pokrenuti novi talas epidemije, piše Blic.

"Ljudi će željeti da vakcinišu i kućne ljubimce – na primjer, mačke koje su se zarazile korona virusom", dodao je Dankert.

Vodeće svjetske sile takmiče se već mjesecima da preuzmu vodeću ulogu u globalnoj trci za vakcinom, što bi donijelo pobjednički prestiž i priliku da prioritet daju svom stanovništvu prije nego što uspješnu vakcinu stavi na raspolaganje drugim zemljama pogođenim COVID-19 od kog je prema zvaničnim podacima oboljelo više od 20 miliona ljudi širom svijeta i umrlo gotovo 775.000.

Šef ruskog Instituta za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja, profesor Aleksander Gintsburg, ključni naučnik koji stoji iza vakcine Sputnjik V koju je nedavno objavio Vladimir Putin, rekao je u nekoliko intervjua da je “ljubomorni” Zapad pokušava da "otkupi" vrhunske stručnjake u njegovom timu.

"Bilo koji američki ili evropski univerzitet može samo da sanja da ima takve istraživače. Oni pokušavaju da ih namame, ali to im neće poći za rukom", rekao je Gintsburg.

Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Najavljujući vest tokom telekonferencije sa svojim kabinetom 11. avgusta, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je jedna od njegovih kćerki primila vakcinu bez ozbiljnih nuspojava.

Vakcina je nazvana Sputnik-V, po prvom satelitu na svijetu.

