Rusija predstavila dokaz da je Britanija izrežirala hemijski napad

MOSKVA - Ministarstvo odbrane Rusije predstavilo je, kako se saopštava, dokaz da je navodni hemijski napad u Siriji izrežiran. Takođe je optužilo britansku vladu da vršila pritisak na počinioce da ubrzaju "provokaciju".

Tokom brifinga, Ministarstvo je prikazalo intervjue sa dvoje ljudi, koji su, kako je rečeno, medicinski radnici koji rade u jednoj od bolnica u gradu Dumi - gradu u blizini sirijske prijestonice Damaska.

U intervjuima objavljenim u medijima, njih dvoje su saopštili o tome kako su sačinjeni snimci ljudi koji jedni druge polivaju vodom i pomažu djeci, za koje se tvrdilo da su nastradali od posljedica napada hemijskim oružjem 7. aprila. Pacijenti koji su prikazani na video snimku bili su izloženi trovanju dimom, a njihovi rođaci su ih polivali vodom nakon lažnih tvrdnji da se upotrebilo hemijsko oružje.

"Obratite pažnju. Ovi ljudi ne kriju svoja imena. Ovo nisu neke beskrajne tvrdnje društevnih medija od strane anonimnih aktivista. Oni su učestvovali u snimanju tih snimaka", rekao je portparol ministarstva general Igor Konašenkov.

"Rusko ministarstvo odbrane takođe ima dokaze da je Britanija imala direktno učešće u organizovanju ove provokacije u Istočnoj Guti", saopštio Konašenkov.

"Sasvim sigurno znamo da su od 3. aprila do 6. aprila takozvani `Beli šlemovi` bili pod ozbiljnim pritiskom Londona da ubrzaju provokaciju koju su pripremali."

Prema Konašenkovu, grupa koja je bila primarni izvor fotografija i snimaka navodnog hemijskog napada, bila je obavještena o velikom artiljerijskom napadu na Damask, koji je planirala islamska grupa "Armija islama", a koja je tada kontrolisala Dumu. `Bijeli šlemovi` su imali naređenje da organizuju provokaciju nakon udara sirijskih snaga, čije bi granatiranje trebalo dovesti do toga, rekao je Konašenkov.

Opisano porijeklo snimka

Jedan od intervjua koje je objavilo Ministarstvo pokazuje čovjeka koji je rekao da se zove Halil Adžidž, koji je rekao da je student medicine koji radi u bolnici u Dumi. Ovako je opisao porijeklo snimaka:

"8. aprila, bomba je pogodila zgradu. Gornji sprat je oštećen, a na donjoj etaži se probila vatra. Žrtve tog bombardovanja su nam donijete. Ljudi iz gornjeg sprata imali su trovanje dimom. Mi smo im pružili pomoć, na osnovu gušenja od dima. "

Adžidž je rekao da mu je nepoznati čovjek došao i rekao da je došlo do hemijskog napada i panike.

"Rođaci žrtava su počeli da polivaju jedni druge vodom. Drugi ljudi, za koje se nije činilo da imaju medicinsko znanje, započeli su primjenu aparata za astmu na djeci. Kod nijednog pacijenta nismo vidjeli simptome trovanja hemijskim oružjem ", rekao je on.

Konašenkov je rekao da se Rusija nada da će međunarodni posmatrači Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OZHO), koji će istražiti okolnosti incidenta, pomoći u utvrđivanju istine. On je dodao da Istočna Guta trenutno pokušava da se vrati u mirni život nakon što ju je sirijska vojska oslobodila od militantnih grupa. On je pozvao druge nacije i međunarodne organizacije da pruže humanitarnu pomoć, a koja je potrebna na tom području. Rusija već snabdjeva hranom, medicinskom opremom, građevinskim materijalima i drugim neophodnim materijalima, dodao je on.

Navodni hemijski napad povećao je tenzije nad Sirijom, baš u trenutku kada je Damask trebalo da preuzme potpunu kontrolu nad Istočnom Gutom. SAD i saveznici poput Velike Britanije i Francuske zapretili su vojnim akcijama kao odgovor na ono za šta tvrde da je "zvjerstvo" koje je počinila sirijska vlada. Rusija tvrdi da je incident izrežiran, te je saopštila da zadržava pravo da se suprotstavi svakom napadu na Siriju.

Ranije je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov saopštio da je navodni hemijski napad "izrežiran od strane obaveštajne službe jedne zemlje koja želi da bude na čelu rusofobične kampanje".

(NN/vostok.rs)