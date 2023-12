Rusija priprema zakon o ukidanju abortusa u privatnim klinikama

Privatnim klinikama u Rusiji moglo bi biti zakonski zabranjeno da obavljaju prekide trudnoće, prenijeli su danas ruski mediji.

"U pripremi je prijedlog zakona o izbacivanju abortusa sa liste usluga privatnih klinika. Takođe je planirano da se skrati period u kome je moguće obaviti prekid trudnoće. Međutim, sam dokument još ne postoji", izjavio je za agenciju RIA Novosti dobro upućeni izvor.

Isti izvor je potvrdio da je planirano da se prijedlog ovog zakona pojavi pred poslanicima Državne dume tokom proljećnog zasjedanja.

Zamjenica predsjedavajućeg Državne dume Ana Kuznjecova potvrdila je da je trenutno u pripremi nacrt zakonskog akta kojim bi se prekid trudnoće ukinuo samo u komercijalnim medicinskim ustanovama.

Početkom novembra, ruski predsjednik Vladimir Putin je na sastanku sa članovima ruske Javne komore ocijenio da je problem abortusa akutan.

On je napomenuo da postoje različiti načini da se to pitanje riješi - od zabrane prodaje lijekova za prekid trudnoće, do povećanja blagostanja u zemlji i pomoći mladim porodicama.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.