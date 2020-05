Rusija prodaje novo oružje za otkrivanje hiperzvučnih ciljeva

MOSKVA - Najveći ruski specijalni izvoznik naoružanja "Rosoboroneksport" (ulazi u sastav "Rosteha") ponudiće međunarodnom tržištu novu radiolokacionu stanicu koja može da otkrije hiperzvučne ciljeve koji lete brzinom do 8.000 kilometara na čas na udaljenosti do 450 kilometara i dostižu 200 kilometara u visinu, saopšteno je iz pres-službe ove kompanije.

"Svjetskom tržištu je ponuđena najnovija radarska stanica koja efikasno otkriva širok spektar savremenih i perspektivnih vazdušnih objekata, uključujući hiperzvučne ciljeve. Prilikom stvaranja izvozne varijante radarske stanice, uzet je u obzir rastući značaj sredstava protivvazduhoplovne odbrane u bezbjednosti država, kao i potrebe inostranih kupaca u povećanju izviđačkih mogućnosti dijelova i jedinica PVO", objasnio je generalni direktor "Rosoboroneksporta" Aleksandar Mihejev, a prenosi pres-služba.

On je još naglasio da je uvjeren da će u današnjim uslovima i pri očiglednim perspektivama hiperzvučne tehnologije radarska stanica 59H6-TE zauzeti lidersku poziciju u okviru svog tržišnog segmenta i da će biti od izuzetne važnosti za zemlje koje svoj PVO sistem zasnivaju na globalnim tendencijama razvoja sredstava vazdušnog napada.

"Računamo da će nova radarska stanica biti veoma tražena od strane zemalja azijsko-pacifičkog regiona, Bliskog istoka i sjeverne Afrike", dodao je Mihejev.

Sve prednosti nove radarske stanice

Kako se navodi, mobilna trokoordinantna radarska stanica 59H6-TE napravljena je na bazi modernih domaćih komponenti s digitalnom obradom i formiranjem signala. Ona poseduje visok potencijal i povećani stepen zaštite od ometanja signala. Pored hiperzvučnih ciljeva, ona takođe efikasno detektuje aerodinamičke i balističke objekte. U sastavu radarske stanice je i oprema za prepoznavanje otkrivenih vazdušnih objekata u međunarodnim sistemima za radarsko prepoznavanje Mk-HA i ATS RBS.

Nova radarska stanica takođe omogućava mjerenje dometa, azimuta i visine vazdušnog objekta. Sposobna je da otkriva ciljeve koji lete brzinom do 8.000 kilometara na čas na udaljenosti do 450 kilometara i visini do 200 kilometara, a nakon otkrivanja razmjenjuje radarske informacije sa sistemima automatizovanih sredstava.